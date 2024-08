Haciéndoles sándwich: está es la nueva modalidad con la que motoladrones estarían sorprendiendo a sus víctimas en Bogotá

Giraldo sostiene que conocen el lugar en el que se encuentra su teléfono, pero las autoridades siguen sin hacer nada - crédito @giraldomaf / TikTok

Motos cuyo conductor lleve auricular serían de cuidado, de acuerdo con la denuncia realizada por María Fernanda Giraldo a través de sus redes sociales.

“Me robaron el domingo y quiero enviarle un mensaje al alcalde Carlos Fernando Galán: no, la inseguridad en Bogotá no ha disminuido o, por lo menos, no es lo que estamos viendo los que vivimos acá”, insistió, al intentar prevenir a otros ciudadanos sobre la modalidad de la que fue víctima y consiste en “hacerles sándwich” a los bogotanos.

Al verla sola, caminando por un parque del norte de la capital, dos ladrones la habrían fichado para llegarle por delante y por detrás y así, evitar que escapara al sentir el raponazo:

“Como a las 11:30 de la mañana iba caminando entre la carrera 15 y la carrera 13, con calle 113, y de repente, por detrás, un tipo me agarró y me rapó el celular”. Pero eso no es todo “al frente venía una moto. Yo quedé en la mitad entre la moto y la persona que me estaba robando”.

Las víctimas quedan en medio de conductor y parrillero, según dijo - crédito @giraldomaf / TikTok

Insistió que, “el conductor de la moto, de color negro, venía con auricular, y apenas la persona me rapó el celular, salió corriendo y se subió”. Y contó que “curiosamente, hace un mes, a mi novio, dos personas, dos hombres con estas mismas características, con moto y auricular, lo habían intentado robar en la calle 116 con carrera tercera”.

A diferencia de ella, él logro escaparse antes de que tomarán su dispositivo, pero en ambas ocasiones, denucnia que la acción de las autoridades fue casi nula: “¿Qué pasó después? No pasó nada porque, tristemente, aquí lo pueden robar a uno y no pasa nada... que hay más policías, que hay menos policías, eso no los abemos realmente”.

Desde otro celular estuvieron viendo la ubicación del teléfono y los rastrearon en el Pan Pa Ya de la 116 con 11, en Usaquén y luego tomando toda la NQS para dirigirse al centro de la ciudad y luego refugiarse en cercanías al Hospital Universitario de la Samaritana, donde Giraldo, presume venderían los equipos robados.

“Lo realmente triste es que sabemos dónde está el celular, sabemos dónde están todos esos celulares robados y ni la Policía, ni la Alcaldía, ni la Gobernación puede meterse allá por temor a los mismos ladrones ¿Cómo es posible que teniendo la ubicación de donde está el celular nadie pueda ir a hacer nada? ¿Por qué?”, lamentó.

Usaquén, Barrios Unidos y Kennedy lideran las cifras de hurto a celulares en la capital:

En Bogotá, datos entregados por las autoridades revelan una alarmante incidencia de hurtos, con más de 10 mil personas siendo víctimas de hurto en los primeros dos meses del 2024. Entre los delitos más comunes, el hurto de celulares sobresale con más de 27 mil unidades robadas, seguido por el hurto de dinero y productos en establecimientos comerciales, según datos proporcionados por la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció a inicios del año una serie de medidas para combatir la ola de hurtos. La iniciativa responde a la creciente preocupación en la capital, donde los capitalinos enfrentan una constante sensación de inseguridad. Según la información compartida, las bandas delincuenciales han perfeccionado sus métodos, afectando a diferentes sectores de la ciudad.

La Policía Nacional destacó que la mayoría de los robos ocurren en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Kennedy y Suba. En estas áreas, el robo a mano armada es la modalidad dominante, representando el 37% de los casos reportados. Las bandas utilizan una estrategia meticulosa: quitan los celulares a las víctimas, los entregan a cómplices, los camuflan para evitar detección y finalmente los venden a bajo costo.

Fenalco, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, también presentó un informe preocupante. Declaró que el 34% de los comerciantes en Bogotá han sido víctimas de algún delito durante el 2024. Los robos a mano armada lideran las estadísticas con un 37%, seguidos de los hurtos hormiga (17%), el raponazo (14%), el cosquilleo (8%) y la extorsión (6%).

Todas estas cifras exponen una amplia gama de métodos utilizados por los delincuentes, desde el cosquilleo hasta el raponazo, perjudicando a conductores, comerciantes y ciudadanos por igual. La situación ha generado un ambiente de desconfianza y urgencia por parte de las autoridades para implementar soluciones efectivas que restauren la seguridad en la capital.