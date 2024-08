Nueva modalidad de hurto en cajeros automáticos en Colombia: ponen una plaqueta para robar el dinero

Verificar el cajero : Antes de insertar la tarjeta, es importante inspeccionar visualmente el cajero. Es conveniente revisar que no haya dispositivos extraños en la ranura de la tarjeta o en la de dispensación de efectivo. Los delincuentes suelen instalar dispositivos para clonar tarjetas o bloquear la salida del dinero.

No aceptar ayuda de desconocidos: Si se presentan problemas al operar el cajero, no se debe aceptar ayuda de personas que no sean personal del banco identificado. Los delincuentes suelen ofrecerse para “ayudar” y aprovecharse de la situación.