Kimberly Reyes reveló por qué se alejó de la televisión y cuáles son sus nuevos proyectos: “No me sentía con ganas de estar en ese gremio”

La actriz recordada por su participación Diomedes: el cacique de La Junta y Sin senos sí hay paraíso, habló en una entrevista para Lo sé todo y reveló algunos detalles de su vida privada después de haber estado alejada de los castings de televisión por no sentirse cómoda durante un tiempo con su profesión.

“Realmente hace mucho tiempo decidí no hacer casting, he estado enfocándome en proyectos personales, trabajando con mi marca, trabajando incluso con otras marcas, creo que es algo que me apasiona mucho y quería darme un respiro, y separarme un tiempo de la televisión, hubo un momento en el que no me sentía con ganas de estar en ese gremio”, explicó.

La barranquillera resaltó que aunque le gustaría regresar a la televisión y está entre sus planes, quería tomar un respiro de la presión que viven los actores al estar expuestos a los medios de comunicación. “Ya es momento de regresar, de ver las cosas de otra manera y con una nueva Kimberly”, dijo.

“Yo creo que todos estamos siempre en un proceso de curación, también de autoconocimiento, y creo que eso en definitiva fue un proceso transformador para mí, así que me tiene muy feliz haber pasado por ahí para poder seguir construyéndome en una visión que tengo de mí”, confesó.

La intérprete añadió que cuando siente que las cosas en su vida no están bien, decide aislarse un poco de su entorno para poder organizar sus ideas y poder regresar mejor. “Yo soy una persona que cuando se siente oprimida, lo que hago es que me alejo, y fue lo mejor y lo más sano para mí, pero después de que uno sana esas heridas está listo para volver al ruedo”, dijo la barranquillera recordando que en 2022 se divorció y desde entonces ha estado en un proceso de sanación.

En el proceso, la actriz asegura que le ha funcionado trabajar en el amor propio para evitar que alguien llegue a dañar lo que ha evolucionado como persona, “fortalecer mucho el corazón, ayuda un mucho para no permitir que una persona sea capaz de tener o de poner expectativas sobre ti que están totalmente distantes a lo que tú eres”, Kimberly confesó que incluso ha tenido que hacer caso omiso a algunos comentarios en redes sociales para poder sanar.

Kimberly reveló si se encuentra enamorada o iniciando una relación

Después de su mediática separación, la actriz ha mantenido una distancia de las redes sociales, por lo que algunos de sus seguidores se cuestionaban si durante ese tiempo conoció a alguien o si ha estado saliendo con alguien. Sin embargo, la barranquillera aseguró que está bien con su soltería.

“Estoy super bien, enamorada de mí como dice Belinda, creo que necesitaba un tiempo sola, me lo di y estoy feliz, en este tiempo no he estado sola del todo, pero realmente hace poco sí me dediqué a estar sola, estoy lista para enamorarme de mí.”

Reyes confesó que también se tomó un descanso para poder organizar sus ideas, ya que desde muy pequeña ha trabajado en varias cosas, además de la televisión, por lo que sentía que era necesario parar. “Empecé en el mundo de la televisión muy temprano y yo salía de un proyecto a otro y no me daba ese tiempo para mí, por eso en este proceso de mi vida decidí viajar para poder ayudar a mi empresa”.

La actriz recordada por su papel de la Diabla en Sin senos sí hay paraíso, confesó que viajar le ha servido como una terapia para poder sanar mentalmente, pues asegura que las experiencias en cada lugar al que ha ido le han ayudado en algo. “Viajar ha sido lo mejor, conocer otra cultura te permite abrir tu mente y enfrentarte a nuevos espacios, realmente te hace crecer y valorar mucho el lugar de donde vienes”, explicó la talentosa barranquillera.