Sebastián Yatra ya tendría un nuevo amor después de Aitana: su romance sería con una mexicana

Después de un tiempo de rumores sobre la ruptura de Sebastián Yatra con la cantante española Aitana, nuevas especulaciones llegaron a medios de comunicación, en las cuales aseguran que el cantante de Traicionera estaría saliendo con la hija del reconocido cineasta Alfonso Cuarón.

Se trata de la joven Bu Cuarón, hija del director y sobrina de la afamada actriz Salma Hayek, con la que incluso medios internacionales han sospechado que mantiene una relación secreta, después de verlos compartir juntos y por la amistad tan cercana que han presumido en redes sociales.

Este tema ha generado mayor interés en los últimos días, es la posible relación entre Bu Cuarón y Sebastián Yatra. Diversos indicios sugieren una atracción mutua que, con el tiempo, parece estar fortaleciéndose, según algunos medios de comunicación, por el gusto que tienen musicalmente ambos.

Aunque ninguna de las dos partes ha dado declaraciones al respecto, algunos internautas aseguran que el cercamiento con Bu Cuarón fue más constante después de que el colombiano terminara su relación con Aitana. Sin embargo, fue una publicación, en especial desde la cuenta de Bu, en la que se ve junto al cantante, la que despertó los rumores de una relación entre ambos.

Según el medio mexicano Revista Clase, las primeras especulaciones sobre una posible relación amorosa entre Bu Cuarón y Sebastián Yatra surgieron a principios de agosto. Estos rumores aparecieron poco después de que Aitana y Sebastián terminaran definitivamente su intermitente relación de casi dos años, tras haber intentado reconciliarse por última vez unos meses antes.

Bu Cuaron también está incursionando en el mundo de la música, porque según los internautas, esta fue la excusa con la que ambos cantantes unieron su camino, lo que facilitó que coincidieran en un par de ocasiones y permitió que la comunicación fluyera de manera natural.

Crecen rumores de una infidelidad por parte de Yatra a Aitana

La relación de Aitana y Sebastián Yatra ha terminado de forma definitiva: después de meses de idas y venidas, finalmente se confirmaba lo que ya parecía evidente durante un concierto de la catalana, donde no pudo evitar las lágrimas al presentar Akureyri, la canción que compartía con el colombiano. “Hay momentos en la vida que los vives tan intensamente y los quieres tanto, y todo es tan increíble... Pero a veces se termina, a veces se acaba y no pasa nada”, dijo la cantante española, lo que avivó los rumores de una infidelidad.

Debido a esto, algunos medios culparon a la joven mexicana Bu Cuarón de ser la persona con la que el cantante colombiano le habría sido infiel y cómplice antes de que Yatra terminara su relación. Sin embargo, estas especulaciones son originarias de redes sociales y de algunos medios que no han confirmado la noticia. Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha comentado sobre el tema. Sin embargo, la repercusión les ha sido útil para promocionar sus nuevos proyectos musicales por separado.

Quién es Bu Cuarón

Tess Bu Cuarón, es la hija del reconocido director mexicano Alfonso Cuarón. Aunque ha mantenido un perfil bajo, ha comenzado a ganar notoriedad en los medios por su relación con figuras del entretenimiento y por sus apariciones públicas como una cantante revelación.

Según Chic México, Bu es una apasionada de la música, del arte y de la moda, la mexicana domina desde muy pequeña el piano, el violín y la guitarra, instrumentos que le sirvieron para componer su primera canción, Me gustan las fresas cuando tan solo tenía cinco años.

Hace pocas semanas, Bu Cuarón sorprendió en las redes sociales, donde tiene más de 139,000 seguidores, con el lanzamiento de su primer EP, titulado Drop by When You Drop Dead. Según algunos medios mexicanos, los rumores sobre su relación con Sebastián Yatra han contribuido a la viralización de su música.

Hace un tiempo la revista Elle México la entrevistó y habló sobre so relación la música desde que era una niña, “Desde el punto de vista cultural, nunca he encajado y es un privilegio, pero me gusta porque puedo crear mi propio mundo que es una mezcla de varias cosas”.