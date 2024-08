Nataly Umaña habría reaccionado a la salida de Alejandro Estrada de ‘MasterChef Celebrity’

Una publicación en su cuenta de Instagram encendió los comentarios - crédito @natalyumanaa/Instagram

Alejandro Estrada es tema de conversación en redes sociales, debido a la salida inesperada de MasterChef Celebrity. El actor estuvo envuelto en una polémica, ya que en su preparación durante el reto de eliminación habría hecho trampa, tomando parte de la torta que preparó Dominca Duque para su salvación, y esto fue visto con malos ojos por los jueces.

Horas más tarde de que se produjeran los primeros pronunciamientos del actor, su exesposa Nataly Umaña habría reaccionado con una curiosa publicación en su cuenta de Instagram. Con un curioso video, la ibaguereña movió nuevamente fibras entre los internautas, quienes aseguran que este habría sido utilizado como respuesta a la eliminación del cucuteño del reality de cocina.

En el video que reposa en las InstaStories de Umaña se puede ver a la actriz al interior de un carro y escuchando un tema de despecho interpretado por el cantante Joaquín Guiller. El tema ha despertado interés entre los seguidores de la expareja, pues se trata de la canción Pa’ qué me estás llamando que también generó polémica por un fragmento que publicó Felipe Saruma como una aparente indirecta para Andrea Valdiri.

Lo que más ha llamado la atención en redes sociales, es el hecho de que la composición tiene una letra que hace referencia al día en que se produjo la salida del también empresario: “¿Qué hace un domingo usted llamándome a esta hora? Cualquier excusa, amor, te va a sonar muy tonta. Tú me dijiste, no me escribas ni me llames. Que si lo hacía no me ibas a contestar”.

Rápidamente, las reacciones no tardaron en aparecer, pues la pareja se hizo viral cuando la actriz de 38 años fue señalada de haber cometido un acto de infidelidad al interior de La casa de los famosos Colombia con el participante Miguel Melfi. Esto llevó a que Estrada ingresara a la casa estudio y, en televisión nacional en directo, terminara con un matrimonio que se consideraba de los más estables.

Las opiniones están divididas, pues algunos están a favor de que el cucuteño no la buscará y otros afirman que es un desquite por lo ocurrido en su participación en La casa de los famosos: “Estás en lo tuyo, siendo feliz a tu manera y poniendo a sufrir a muchos por esa felicidad”; “Alejandro es un caballero y no creo que la vaya a buscar estando con Dominica”; “el tiempo pasó, cada uno está sanando a su manera”; “ella está enfocada en los suyo”, entre otros.

Esto dijo Nataly Umaña sobre su infidelidad

Nataly estuvo como invitada en el pódcast 4U sin filtros, en el que habló sobre diferentes temas como lo ocurrido en el reality de convivencia del Canal RCN, haciendo referencia a que la relación con Estrada se había hecho insostenible en un punto. Por otro lado, aseguró que ninguno de los dos tuvo la valentía suficiente para ponerle punto final, lo que la llevó a intentar un romance con el panameño Miguel Melfi.

“Nuestro código era nunca una infidelidad, yo traté de luchar y tomé la decisión de hacer lo que hice porque es la única manera de que no hubiese un punto de regreso”, añadiendo que no tuvo en cuenta los sentimientos de Estrada en ese momento: “No tuve en cuenta los sentimientos de Alejandro, no lo dimensioné”.

Finalmente, Umaña concluyó diciendo que no quiso ponerle freno a sus deseos en el programa, no sin antes reconocer que no fue la manera correcta de llevar a cabo las cosas: “Sabía que después de mis acciones no hay punto medio, y yo voy a ser feliz y él también”.