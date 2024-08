Feriados Colombia: ¿hay días festivos y puentes durante septiembre?

/ Archivo Infobae

El inicio de septiembre, el noveno del año, trae consigo una pregunta que muchos se hacen cada vez que comienza un nuevo mes: ¿cuáles son los días festivos y puentes en Colombia para los próximos días?

Los días festivos, también conocidos como días de asueto, son aquellas fechas de descanso obligatorio en los que trabajadores, así como estudiantes, detienen sus actividades debido a alguna celebración ya sea de carácter religioso o civil.

En cada país funciona diferente, en el caso de Colombia estas fechas están fijadas por la ley, particularmente por la Ley 51 de 1983 o Ley Emiliani, que señala que “todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado” en dichos días.

¿Hay festivos y puentes en septiembre?

Aunque el calendario de Colombia marca distintas fechas relevantes a lo largo de septiembre, que parecieran ser dignos de catalogarlos como festivos, lo cierto es que ninguno de estos es un día de descanso obligatorio como tal.

Lamentablemente septiembre es uno de los tres meses del todo el años que no cuenta con ningún día festivo o puente. La buena noticia es que es la última vez que esto ocurrirá en lo que queda del año.

El primer mes que no registró fecha alguna de asueto fue febrero. Mientras que el segundo fue abril, aunque es muy común que en estos meses ocurra la semana santa. en esta ocasión la celebración religiosa ocurrió a finales de marzo.

Día del Amor y la Amistad en septiembre

En Colombia el día del Amor y la Amistad se festeja en septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que en septiembre no haya días de descanso obligatorio, no quiere decir que a lo largo del mes no haya fechas importantes en territorio colombiano.

Una de estas fechas ocurrirá el próximo sábado 21 de septiembre, cuando en Colombia se celebre el Día del Amor y la Amistad.

A diferencia de la mayoría de los países del continente, que festejan esta importante fecha el 14 de febrero, en Colombia se hace cada tercer sábado de septiembre.

Originalmente, la celebración, también conocida como el Día de los Novios, sí se realizaba en febrero, sin embargo, la fecha fue modificada por las mismas autoridades a finales de la década de 1960.

El festejo se cambió a septiembre por varias razones, la principal porque en este mes, como ya sabemos, no ha días festivos y queda en medio de las fiestas patrias y el mes de brujas.

Además, la medida del gobierno se dio a petición de comerciantes quienes aseguraban que sus ventas no cambiaban por el Día del Amor y la Amistad debido a que los colombianos llegaban “gastados” a febrero por las vacaciones de fin de año y el inicio del calendario escolar.

¿Qué pasa si trabajo en un día festivo?

Muchas gente utiliza sus los días festivos para salir de vacaciones y escapar de la rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los días festivos son de descanso obligatorio, según explica el Código Sustantivo del Trabajo Colombia, por lo que nadie puede ser forzado a trabajar, mucho menos ser víctima de alguna sanción o descuento alguno a tu salario o prestaciones por no acudir a laborar.

Sin embargo, el trabajador y el patrón pueden llegar a un acuerdo para que ese día se labore con normalidad, de ser así el empleador está obligado a pagarle a sus empleados, además de su día normal, un adicional del 75% de su sueldo.

Es importante mencionar que si el domingo coincide con otro día de descanso remunerado, el trabajador solo tendrá derecho, si trabaja, al adicional del 75% de su salario, no más.

En el caso de que se obligue a trabajar a un empleado en día festivo y no se le pague dicho adicional, se puede presentar una queja ante las autoridades laborales.