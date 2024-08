Martín de Francisco reveló que sospechaba que tenía un hijo porque se lo contaron por redes sociales: “Yo me asusté”

El periodista Martín de Francisco aseguró que estaba nervioso al ver a su hijo Pablo en persona, por primera vez - crédito @los40colombia/TikTok

El reconocido periodista y presentador de “La Tele Letal” Martín de Francisco sorprendió al revelar detalles de su vida personal en el programa Impresentables de Los 40. Como lo había revelado anteriormente, conoció a un hijo cuando este ya tenía 30 años, llamado Pablo; lo vio por primera vez en persona en Medellín, hace cinco o seis años, en una obra que estaba haciendo con Santiago Moure, llamada Sit Down Tragedy.

Debido a la realización de dicha obra, tuvo que viajar a varios lugares del país, entre ellos, justamente, Medellín. Al finalizar la presentación, vio a un hombre en el público con el que tenía cierto parecido físico. Aseguró que esa no era la primera vez que lo veía, puesto que ya había recibido fotografías suyas en redes sociales, de parte de personas que habían recibido información sobre la posible relación familiar que tendrían; le dijeron que podría ser su hijo.

“Yo me asusté y yo me acordé de que a mí me habían dicho, un amigo, yo pensaba que era por joder, que eso había pasado”, detalló el presentador.

Así las cosas, teniendo la sospecha de que, en efecto, podría ser padre, entabló una corta conversación con él. Pablo fue el que tomó la iniciativa de acercarse a su padre y de confesarle, sin titubeos, que también había escuchado los rumores al respecto. “Él se acercó, y yo tembloroso, de pronto me empujé un pucho viejo, titilando, titilando del susto en la lluvia, dije: ‘Pucha, ¿yo que voy a hacer?’. Entonces él dijo: ‘No, mira, es que dicen que soy hijo tuyo’”, contó.

Entonces, intercambiaron teléfonos. A Martín de Francisco se le “embolató” el número de celular de su hijo, pero al día siguiente lo encontró, habló con él y acordaron hacer una prueba de ADN para confirmar o desmentir la paternidad del periodista. Sin embargo, el comunicador tenía claro que muy probablemente Pablo sí fuese su hijo, puesto que la apariencia física tan similar que tenían no se podía negar.

“Fui al laboratorio, que queda aquí en la 100. Me hice el examen y salió que sí es mi tubérculo, pues”, relató entre risas.

Entonces, informaron a los padres del periodista y, con el tiempo, se volvieron amigos. “Nos hemos acercado mucho”, precisó, añadiendo que Pablo está estudiando Filosofía y tiene planes de viajar a Grecia. En todo caso, concluyó que esta historia de paternidad es muy extraña, porque la madre de su hijo se fue a vivir a otra parte, y por eso, por muchos años, desconoció que tenía un hijo.

La relación con sus padres

En el mismo programa confesó cómo fue su proceso de independización, dejando atrás la casa de sus padres. En un principio, aseguró que dejó la casa de sus papás cuando tenía 45 años, puesto que disfrutaba de la compañía de su padre y su madre, además, de que se sentía cómodo estando rodeado por ellos. No obstante, su partida no fue voluntaria, teniendo en cuenta que, con su familia, estaba en su zona de confort. Todo se debió a una equivocación que cometió.

“Me encantaba siempre estar protegido por mi madre, hasta que un día cometí un error y mi papá me echó. Me fui con 46 años a donde una tía”, dijo entre risas. No obstante, Valentina Taguado, de los Impresentables, preguntó si había salido de la casa de sus padres a los 46 o a los 28 años, a lo que el periodista respondió que, en efecto, su papá lo echó a los 28.

Entonces, contó que a lo largo de su vida nunca ha aparentado la edad que realmente tiene, lo cual no le gustaba, sobre todo, cuando estaba en la adolescencia. “Yo ahora tengo 57, pero parezco de 75. Pero hubo una época en la que yo, por ejemplo, tenía 15, y parecía de 9 años, o de 16 y parecía de 11. Un fenómeno, sí. Es aterrador para uno como adolescente. Yo parecía un mozalbete. O sea, yo perdí la virginidad como a los 27″, relató a manera de broma el presentador en el programa.

Reveló, finalmente, que dejó su hogar porque molestó a su padre, que es encontraba reunido con unas personas a quienes estaba tratando de venderles un terreno. “Yo llegué borracho y confundido, y me puse a hacer comentarios que no eran para lugar ni el momento”, contó.