Colombiana en Estados Unidos reveló cuanto gana haciendo domicilios con su pareja

La mujer contó cómo fue su día de trabajo - crédito @Valentinaen_usa/TikTok

En la red social TikTok muchos jóvenes que se han ido para Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para su vida, suben videos de su día a día para mostrar los pros y los contras de migrar al país norteamericano.

Valentina, junto a su novio, documentó cuánto dinero ganan repartiendo domicilios a través de la aplicación Ubereats. Aunque no es la primera vez que lo hacen, quisieron mostrarle a sus seguidores para que tengan una idea de cómo es ese trabajo.

“Salimos aproximadamente a las 4 de la tarde y nuestra primera orden nos llegó a las 4:20, es la tercera vez que hacemos Ubereats, y queremos ver que tanto dinero recaudamos trabajando de 4 a 9 de la noche”, aseguró Valentina.

Ese día fue movido para ella, y lo comparó con otros. “Eran aproximadamente las 6 de la tarde y ya habíamos hecho como tres pedidos, y la aplicación nos seguía enviando más órdenes para recoger. Yo creo que por ser viernes estuvo bastante movido, porque la última vez que salimos era como un lunes o martes y estuvo superlento”, agregó la mujer.

La joven mostró cada uno de los recorridos que realizaron, además de los hermosos lugares que pudieron visitar gracias a los pedidos que aceptaban. “La orden que estábamos llevando, fueron aproximadamente 20 millas por 30 dólares, la colonia donde fuimos es hermosa, era una zona de ‘ricachones’, inclusive tienen un parque con un lago, llegamos a la casa donde fuimos a entregar el pedido, mi novio se bajó a entregarlo. El cliente puede especificar si quiere su domicilio en la mano o en la puerta de su casa”, comentó.

Para algunas personas, trabajar con su pareja sentimental puede ser un proceso aburrido; sin embargo, Valentina disfruta de esta actividad, ya que puede compartir con su novio y además gana dinero.

Estados Unidos es el destino preferido por los colombianos - crédit Philippe Wojazer/Illustration/File Photo/REUTERS

“Algo que nos gusta mucho de esta modalidad de trabajo es que podemos pasar más tiempo juntos, así sea trabajando, pero estamos en la comodidad de nuestro carro, escuchando la música que nos gusta y, definitivamente, es un empleo que puedes hacer a tu ritmo”, añadió.

Uno de los beneficios para este trabajo, es que se puede elegir las horas que se desea trabajar y los domicilios que quieren aceptar. La pareja no acepta los pedidos que tengan muchas millas de distancia.

“Una de las ventajas que yo veo, es que puedes elegir qué cantidad de tiempo puedes trabajar y qué órdenes quieres aceptar. Por ejemplo, nosotros estábamos intentando aceptar pedidos que no tuvieran tantas millas y que el pago no fuera inferior a cuatro dólares”, dijo. Al final de su jornada mostraron lo que habían ganado, para ellos no estuvo mal y creen que vale la pena este tipo de trabajos.

La pareja reunió 108 dólares - crédito Freepik

“Ya iban a hacer las nueve de la noche y ya había perdido la cuenta de cuántos pedidos habíamos entregado. Fueron aproximadamente cinco horas de trabajo, desde la cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche. En total reunimos 108 dólares con 95 centavos”, concluyó.

Y es que el país norteamericano es uno de los destinos que los colombianos prefieren para migrar, pues en los últimos años las estadísticas poblacionales revelan que cada vez más nacionales se trasladan hacia Estados Unidos. De acuerdo con un estudio, desde el año 1980, la población inmigrante del país se ha multiplicado por seis.

Florida, Nueva York y Nueva Jersey concentran la mayor cantidad de colombianos en el país norteamericano. De acuerdo al reporte del MPI, en estos tres estados habitan seis de cada 10 colombianos que llegan a Estados Unidos a buscar mejores condiciones de vida.