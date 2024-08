Lina Tejeiro se hizo tendencia por engañar a sus seguidores, fingió llanto para promocionar productos para las pestañas: “Marica, ya”

La actriz le habría respondido a sus exparejas con un video inesperado - crédito @linatejeiro/Instagram

Lina Tejeiro es tendencia en las redes sociales por la reciente colaboración musical entre sus dos exparejas, Juan Duque y Andy Rivera. Los cantantes de música urbana anunciaron su unión por medio de sus cuentas de Instagram, donde compartieron fotografías juntos.

El estreno oficial del tema se hizo el jueves 22 de agosto, mediante una publicación en redes sociales, en la cual ambos artistas se mostraron felices y emocionados por su lanzamiento de su sencillo titulado Ni con él, ni conmigo. La canción rápidamente se volvió viral y en menos de 24 horas alcanzó más de 50 mil visualizaciones en YouTube y se volvió tendencia número 12 en la plataforma.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los cantante de música urbana hicieron una colaboración juntos y muchos internautas especularon que el tema era una indirecta para su expareja Lina Tejeiro - crédito YouTube

En las imágenes publicadas, Andy Rivera y Juan Duque aparecen sonrientes y celebrando su amistad, pero esta repentina colaboración despertó múltiples reacciones en redes sociales, donde los internautas expresaron diversas opiniones sobre su colaboración. Algunos comentarios destacaron el talento de los artistas y otros insinuaron que la canción podría ser una indirecta hacia Lina Tejeiro.

En una estrofa de la canción da entender que a la actriz no le fue bien con ninguno de los dos cantantes: “Pensé que era yo, que el problema era mío y no te funcionó ni con él ni conmigo. Pensé que era yo, que el problema era mío, pero porque toca vuelvo y lo digo que te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar. Qué dura esta despedida. Reina, es que el amor de una vida no se puede olvidar”.

A raíz de toda la controversia que comenzó por el tema de Andy y Juan, los internautas esperaban una respuesta contundente por parte de la presentadora, pero ella los sorprendió a todos al reaccionar a la polémica de manera inesperada.

Los cantantes de música urbana revolucionaron las redes sociales por realizar un tema juntos - crédito @andyrivera/Instagram

En un video compartido en sus historias de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, se mostró llorando con palabras que se referían a la situación de sus exnovios, pero sin mencionarlos. Sin embargo, lo que no se esperaban es que Lina aprovechó el momento para promocionar su empresa de rímel, destacando que no se había corrido a pesar de sus lágrimas.

“Primero que todo buenas noches, segundo, he visto. He visto tus comentarios, he visto las páginas, he visto lo que me mandan, he visto todo y llega un punto, en el que uno dice: ‘¡Marica ya!’ porque es como increíble, es increíble, pero lo que me parece más increíble que yo digo ¡wao! Es todo lo que he llorado y mi rímel no se corre porque no es un rímel que no se corre, que sí dura, que no te hará llorar y lo consigues en www.corajebylinatejeiro.co o a nivel nacional en Cromantic, ¡cómpralo!”, expresó la actriz.

La publicación de la presentadora del After Show de La casa de los famosos Colombia generó una ola de comentarios, elogiando su ingenio por la manera como le dio un giro a esta situación al promocionar su empresa: “La reacción de Lina Tejeiro a la canción de Juan Duque y Andy Rivera... Jajajajaja es que, reina del marketing. El verdadero significado de aprovechar cualquier oportunidad para brillar y no dejarse opacar. No es chisme, es clase de publicidad jajajaja”; “Lina Tejeiro después de ver que sus dos ex, Juan Duque y Andy Rivera, lanzaron una canción juntos, pero ella decidió hacer una publicidad de sus pestañinas en sus historias de Instagram”; “Tremenda publicidad nos metió Lina Tejeiro. Te observo y te respeto”; Así es mi linda Lina Tejeiro aquí vamos a ver quien factura más muy ese par”; “Fui por chisme y terminé tragándome la publicidad de la pestañina de Lina Tejeiro”.

La actriz sorprendió a sus seguidores en Instagram con su video al hacer publicidad de su empresa de rímel - crédito @Lina_Tejeiro /X

El video de Tejeiro rápidamente se hizo tendencia en la red social X (antes Twitter) por su sorprende respuesta a Andy Rivera, con quien tuvo una relación que duró cerca de 9 años y a Juan Duque, que fue su novio en 2022, pero solo duraron unos pocos meses.

Además, la destacada actriz también público un video en el que lanza una indirecta sobre la colaboración de sus exparejas: “A veces unir fuerzas no es suficiente, para triunfar realmente y tener éxito, se necesita coraje”, destacando que la unión de sus exnovios no va ser más destacable que su producto.

La actriz y empresaria no desaprovechó la oportunidad para hacerle publicidad a su rímel - crédito @corajebylinatejeiro/Instagram