Jean Carlos Centeno habría tenido un romance con una de las hijas de Rafael Orozco: “Me enamoré”

El fallecido cantante y compositor de vallenato Rafael Orozco Maestre, es ampliamente conocido como el cofundador y la voz principal del grupo El Binomio de Oro, una de las agrupaciones más influyentes en la historia del vallenato.

Junto con el acordeonero Israel Romero, Orozco inició en 1976 una carrera que rápidamente los llevó a la cima del género. Muchos lo recuerdan por sus éxitos musicales, como Dime pajarito, El higuerón, Aquel cariñito, Solo para ti, La creciente, entre otras, pero algunos fanáticos se acuerdan de su vida familiar con su esposa Clara Elena Cabello Sarmiento y sus tres hijas, Wendy Yurany, Kelly Johanna y Loraine Orozco.

Recordando las hijas del destacado compositor, el cantante Jean Carlos Centeno sorprendió al revelar que estuvo perdidamente enamorado de Wendy Orozco, hija del asesinado ícono del vallenato.

Durante una entrevista con el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, el también cantautor del genero vallenato confesó que enamoró a la hija del intérprete, pero ella no le habría correspondido: “Falso en todo. Yo me enamoré de Wendy, mucho... Solo, me enamoré de ella”, respondió sobre los rumores que indicaban que habían tenido un noviazgo.

Asimismo, este amor que no se pudo dar inspiró a Centeno a componer varios temas de desamor, como Locamente enamorado, Me vas a extrañar, Me ilusioné; sin embargo, el artista recalcó que actualmente su amor pasó a ser aprecio y una cordial amistad.

Wendy Orozco es profesional en comunicación social, mientras que la primera hija del compositor Kelly Johana es administradora y la menor Loraine estudió Negocios Internacionales. Sus nombres son muy conocidos porque su padre las mencionaba en la mayoría de sus canciones.

“Esta es una de las satisfacciones que tienen ellas, que su padre les demostró su amor hasta el último día de su vida. Eso es muy bello, en cualquier parte me encuentro con personas que me cuentan que sus hijas llevan el nombre de las mías, gracias al cariño que le tenían a su ídolo”, reveló Clara Cabello en una entrevista con el medio El Pilón.

La vida de Rafael Orozco se vio trágicamente interrumpida el 11 de junio de 1992, cuando fue asesinado en Barranquilla en circunstancias que aún son objeto de especulaciones. Su muerte conmocionó al país y al mundo de la música vallenata, dejando un vacío irreparable entre sus seguidores y colegas. A pesar de su temprana partida, su legado continúa vivo a través de su música, que sigue siendo escuchada y celebrada por nuevas generaciones.

Después de 32 años de su muerte, sus hijas siguen entrándolo y recordando los momentos vividos junto a él: “Mi papá nos consentía mucho. Cuando estaba en casa nos dedicaba el mayor tiempo posible. Todo con él era pechiche y risas. Las tres éramos muy apegadas a mi papá, adoramos a mi mamá, pero cuando mi papá estaba en la casa, todo era con él. Lo acompañábamos a la oficina, a los partidos de fútbol, a cortarse el pelo… Siempre con él”, expresó Wendy para el medio citado.

Su habilidad para transmitir emociones a través de la música, así como su carisma, lo convirtieron en una figura icónica en la cultura colombiana: “Mi papá siempre fue un artista innovador, que siempre quiso ir un paso adelante. Fue de los primeros que introdujo sonidos nuevos en la música, por lo cual fue criticado por muchos. Soñaba siempre con llevar la música vallenata hasta el último rincón del mundo, y de hecho, estaba comenzando a hacerlo. Creo que hoy estuviera disfrutando de ese ascenso que ha tenido la música vallenata, sin dejar de interpretar esas letras románticas que tanto enamoraban a sus seguidores”, agregó Wendy.

Orozco dejó una huella imborrable en la historia del vallenato y de la música colombiana porque su influencia perdura no solo en las canciones que interpretó, sino también en el impacto que tuvo en otros artistas del género: “Creo que mi papá sería una figura de inspiración para muchos, igual como lo es hoy en día. Hace tanto tiempo que murió y sus canciones siguen escuchándose por todas partes”, expresó la hija menor del artista, Loraine.

