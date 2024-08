J Balvin reveló cómo fue el comienzo de su historia de amor con la modelo Valentina Ferrer

El cantante colombiano contó como inició su historia de amor con Valentina Ferrer - crédito @jbalvin/Instagram

J Balvin volvió a lo más alto de la industrial musical con el lanzamiento de Rayo, su séptimo álbum de estudio, cuyo nombre hace referencia a su primer carro y sus inicios en el género del reguetón. El cantante paisa se propuso compartir con sus millones de fanáticos en la más reciente producción artística su propio viaje en el que redescubrió sus orígenes musicales y los éxitos que lo llevaron a ser uno de los artistas más relevantes a nivel mundial.

El intérprete de éxitos destacados a nivel internacional como X, Ginza, Mi Gente, Ahí vamos, No es Justo, entre otros, realizó el estreno de su material discográfico en la ciudad que lo vio nacer, Medellín. Balvin montó un espectáculo sin precedentes, en el que agradeció a los presentes por su apoyo en la realización de su último lanzamiento y en el desarrollo de su carrera musical.

Para celebrar, el artista eligió el parqueadero del Aeroparque Juan Pablo II, donde se llevó a cabo el festival Rayo Motor Club, al que asistieron celebridades, influenciadores, colegas y medios de comunicación, que aprovecharon para entrevistar al artista sobre su más reciente álbum y su vida personal.

El ganador del Grammy Latino a Mejor Álbum de música por su disco Vibras en The Juanpis Live Show recordó las anécdotas más memorables de toda de su carrera y abrió su corazón al revelar secretos de su vida personal.

El cantante reveló las razones que hicieron que se enamorara de la madre de su hijo Río - crédito Backgrid/The Grosby Group

El cantante le confesó a Juanpis, personaje ficticio interpretado por el comediante Alejandro Riaño, cómo construyó su familia y reveló la manera en la que comenzó su historia de amor con la modelo y empresaria argentina Valentina Ferrer. Según contó J Balvin, se conoció con su novia durante las grabaciones del videoclip de su sencillo Sigo Extrañándote, en el que Ferrer fue la modelo principal.

Aun cuando ella tenía novio, el paisa no desaprovechó la oportunidad y empezó a coquetearle, sentimientos que no fueron correspondidos, en un principio, por la modelo. Sin embargo, la pareja entabló una amistad que se convirtió en amor luego de que “nos reencontramos y me diera una oportunidad”, dijo el artista de música urbana.

A la par, sostuvo que supo que era una gran mujer a la que respeta y admira “porque no copeo de fama, ni de cuentos, ni nada de eso, se mantuvo leal a su novio”. Sus valores y lealtad a su, en aquel entonces, pareja, fueron las razones que enamoraron al artista, que varios años después de conocerse con Ferrer tuvo su primer hijo, Río.

Valentina Ferrer reveló que la enamoró del colombiano

La modelo argentina reveló que fue lo que la enamoró del cantante paisa - crédito @jbalvin/Instagram

La modelo y empresaria argentina reveló a la revista Vanity Fair cómo ha sido su relación con J Balvin. “Hemos aprendido mucho y hemos crecido mucho juntos. Somos un equipo, una familia, nos apoyamos mutuamente”indicó. Al mismo tiempo, habló sobre cómo se vive el día a día y salir con una estrella a nivel mundial. “Mi vida no cambio mucho, porque para mí fue como una relación de pareja más, pero obviamente sí que encontré ahí al amor de mi vida y al papá de mi hijo”.

También dijo que, “cuando lo conocí, algo que me encantó de él fue su lado de niño. Tiene un corazón impresionante y ese lado de niño que me enamoró”. Igualmente, hablo sobre el rol del cantante paisa como padre, “es un niño cariñoso, dulce, que me ha enseñado mucho en la parte de cultura, creatividad”

A propósito, la modelo contó como se volvieron en un complemento uno para el otro: “Somos un equipo y una familia que nos apoyamos mutuamente. Siento que estos años han sido un aprendizaje de ser novios a ser papás, familia y ha sido muy lindo”, subrayó.