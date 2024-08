Francia Márquez está en el ojo del huracán por respuesta en debate de control político: “Eso no es problema mío”

Francia Márquez ha sido cuestionada por algunos de sus pronunciamientos en los últimos meses - crédito Sergio Acero/ Colprensa

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, es la protagonista de una nueva polémica del Gobierno de Gustavo Petro. Todo, por unas declaraciones que entregó en medio de un debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la tarde del miércoles 21 de agosto de 2024.

La funcionaria fue citada al recinto para discutir sobre el presupuesto que le corresponde al Ministerio de la Igualdad, que ella encabeza, para el presente año. Sin embargo, al momento de ser indagada sobre los motivos que llevaron a que ella no difundiera un documento en el que se veían tales cifras, Márquez entregó unas declaraciones que generaron polémica.

Y es que la viceprresidenta aseguró que desde su despacho sí se envió la información solicitada a través de un correo electrónico; sin embargo, indicó que los organismos encargados no se percataron de que el mensaje había “rebotado”, razón por la que la situación ya no era “su problema”.

Francia Márquez participó de un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes - crédito Camila Díaz/ Colprensa

Márquez fue clara en que el documento se había enviado en horas de la mañana del martes 20 de agosto. De hecho, la funcionaria acudió a la Comisión con una hoja con la que pretendía justificar lo que decía.

“Lo que aquí se ha mencionado no es cierto. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta Comisión se envió el día ayer, a las 9:22 de la mañana, la respuesta al cuestionario. Que rebotó. Dos veces lo mandamos. Rebotó. Eso ya no es problema mío, ni del Ministerio”, apuntó.

Francia Márquez aseguró que no es "su problema" que correo no haya llegado a los congresistas - crédito @Danielbricen/X

La vicepresidenta continuó: “Toca revisar qué pasó con eso, pero no se puede decir que no respondimos. Eso no es cierto. Soy respetuosa de la institución, del Congreso. Me citaron. Aquí estoy presente”.

Y es que las declaraciones de Márquez se registraron luego de que algunos congresistas mostraron su inconformidad luego de que los organismos encargados no dieron a conocer el documento solicitado con anterioridad.

Por ejemplo, Catherine Juvinao señaló: “Cómo es posible que vengamos a justificar que un cuestionario que llegó el jueves en la mañana una semana después no sea respondido. Ahí sí toca decir: ‘trabajen vagos’”, comentó la representante, haciendo alusión a la ya reconocida frase de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

Catherine Juvinao cuestionó a la vicepresidenta Francia Márquez - crédito Colprensa

Así mismo, luego de la intervención de la funcionaria, el concejal de Bogotá Daniel Briceño calificó las declaraciones de “vergonzosas” a través de sus redes sociales.

“El correo rebotó” esta es la vergonzosa explicación de la vicepresidenta Francia Márquez para excusarse por no responder el cuestionario de un debate de control político en el Congreso. Es como cuando a uno de niño el perro “se le comía” la tarea”, comentó el cabildante.

Daniel Briceño calificó de "vergonzosas" las explicaciones de Francia Márquez - crédito @Danielbricen/X

De igual forma, el representante por el Centro Democrático Hernán Cadavid cuestionó a la vicepresidenta sobre si ella “no pudo” contestar el cuestionario que se le pidió días antes de que se llevara a cabo el debate.

“Claramente, usted, señora @FranciaMarquezM NO entiende de respeto ni mucho menos de sus funciones Usted viene al Congreso a responder; acá no está en la sala de su casa ni en una reunión de su partido ¿No pudo no contestar un cuestionario?

Así las cosas, una vez finalizada la sesión del miércoles 21 de agosto, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes decidieron reprogramar el debate con el fin de que sus integrantes puedan estudiar la respuesta de cada entidad.