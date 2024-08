Andrea Valdiri abrió convocatoria para seguidoras que quieran modelar su nueva marca de ropa deportiva: “Busco mujeres reales”

La 'influencer' anunció su nueva línea de ropa deportiva - crédito @andreavaldirisos/Instagram

La influencer y bailarina barranquillera Andrea Valdiri se ha ganado el cariño de sus seguidores mediante sus actividades en redes sociales y su compromiso con labores sociales. Sin embargo, la creadora de contenido anunció un giro importante en su carrera.

La exreina de belleza compartió con sus fanáticos que creó su propio proyecto llamado Valdiri Fitness, un plan de bienestar que incluye rutinas de entrenamiento y guías de nutrición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Andrea Valdiri ofrece método que permite cambiar "hábitos" y bajar de peso - crédito @AndreaValdirisos/Instagram

Además de su proyecto de bienestar, Andrea lanzará su propia línea de ropa deportiva. En varias ocasiones ha utilizado sus redes sociales para promover un mensaje de inclusión y diversidad, así que esta vez abrió una campaña para buscar modelos sin distinción alguna: “Yo busco mujeres reales… necesito esa mujer real, esa mujer como tú, no importa si eres chiquita, bajita, mediana, delgada. Es un tema de actitud, hermana”, compartió la influencer en su cuenta de Instagram.

Con esta nueva etapa, la bailarina busca continuar impactando a su audiencia y tener una conexión más cercana con sus fanáticas: “Si eres de esas mujeres machi que en algún momento soñó con ser modelo y lo vio lejos, pues mi amor, hoy es tu oportunidad (...) Voy a escoger esas mujeres reales, así que lo único que tienes que hacer es escribir aquí y listo nos vemos en producción y recuerda los sueños no son imposibles”, añadió la influencer.

La convocatoria ha tenido una respuesta positiva, con miles de mujeres del país expresando su entusiasmo por formar parte del proyecto. Las participantes deben comentar en su último post para optar a ser elegidas como modelos de la nueva línea deportiva: “Le abres las puertas a cualquier mujer que no lo creía posible… 👏”; “Los sueños se hacen realidad, amén 🙏🏼”; “Que bonito llevar la bandera de lo real, mostrarlo sin temores”; “Nada se pierde con intentarlo 💗”; “Nada cuesta intentarlo 😍 Aquí estoy!”, son algunas reacciones en el post de la barranquillera.

Andrea Valdiri está a punto de lanzar su primera colección de prendas fitness, promoviendo la inclusión y diversidad, esta vez sus fanáticas serán las modelos - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Andrea Valdiri también agradeció a todas las empresas que han trabajado con ella a lo largo de los años y la apoyaron en su trayectoria. “Le agradezco a todas esas personas que han trabajado conmigo durante años”, reconoció Valdiri, según Infobae, destacando la lealtad y confianza de sus colaboradores en el mundo digital.

Estos proyectos empresariales comenzaron desde que la barranquillera expresó su deseo de dejar de pautar con otras empresas para enfocarse en sus propios emprendimientos: “Mi meta es dejar de pautar con otras empresas. Sí, a mí me encanta hacer este contenido, me encanta este tipo de comerciales, amo. Pero siento que ya es el turno de tener muchas cosas y que sean mías”.

Este cambio de rumbo lo argumenta con su deseo de asegurar un mejor futuro para sus hijas a sus 33 años, destacando la importancia de crear sus propias marcas y proyectos: “Es tiempo de hacer mis marcas, mis proyectos, para el otro año ya dejar de hacer pautas a otras empresas. No es fácil, lo pensé muchísimo”, confesó.

La bailarina aseguró que se centrará en su proyecto para crear su propio negocio - crédito @chismescalientescol/Instagram

La creadora de contenido comenzó en el mundo de las redes sociales cuando le hizo un video bailando a Wilfran Castillo: “¿Tú sabes quién fue el primero que me pagó? No lo vas a creer, Wilfran Castillo. Mi mamá le hacía masajes y me dijo que él quería un video que bailara en las redes y yo no sabía la vaina”, recordó con nostalgia en el pódcast de Dímelo King.

La también empresaria destacó que inicialmente solía recibir solicitudes para enviar saludos a través de plataformas digitales, pero con el tiempo su popularidad le permitió cobrar entre 300.000 y 600.000 pesos por cada publicidad: “Le pregunté qué cómo lo ponía, que si en el perfil y dije que iba a empezar a cobrar. Primero cobraba $300 mil y luego $600 mil con Wilfran, porque dije que él tenía plata”, añadió la mamá de Adhara e Isabella Valdiri.