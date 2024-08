Westcol se fue con toda contra Tatiana Murillo por señalamientos contra su nueva novia: “La envidia ya es mucha”

El paisa no aguantó más las críticas y se despachó contra la creadora de contenido en su transmisión en vivo - crédito @twitchwestcol_1/TikTok

La polémica en el mundo del entretenimiento está encendida, después de que se conociera que Westcol sostiene una relación con María Isabel Villa. La modelo, que estaba casada con el reconocido empresario y modelo paisa Mauricio Aristizábal, le habría sido infiel con el streamer, generando controversia por lo ocurrido.

En medio de los comentarios que rondan las redes sociales, se conocieron unas declaraciones emitidas por la creadora de contenido Tatiana Murillo, más conocida como la Barbie colombiana, en defensa de Aristizábal, su gran amigo. Según dijo la también modelo, Villa le habría sido infiel con el exnovio de Aida Victoria Merlano a Mauricio y todo se habría dado a escondidas.

Entre las acusaciones que emitió la influencer paisa mencionó que todos los gastos y lujos que presumía Villa en sus redes sociales los cubría Mauricio Aristizábal –un diseño de sonrisa de casi 30 millones de pesos y lo que correspondía a los gastos de una camioneta–. Las declaraciones de Murillo, al parecer, no cayeron bien en Westcol, que respondió a través de una de sus usuales transmisiones vía streaming y expuso una conversación con la llamada Barbie colombiana.

Según dijo Westcol, la paisa le coqueteó en una oportunidad a través de mensajes internos en sus redes sociales con un sugerente texto: “El secreto mejor guardado de la mayoría de mujeres es que no nos gustan los lindos, nos gustan así, atarbancitos y que nos hagan cagar de la risa”. Posteriormente, el creador de contenido aseguró que siempre ha sostenido una teoría y es que es a quien más ganas le tienen: “Yo no puedo abrir mensajes porque siempre son los mismos”.

Y agregó: “Ni siquiera tuve que hacer nada, ya me di cuenta de que lo único que quieres es tener sex*, ya me di cuenta de eso”. Posteriormente, mostró que esa publicación efectivamente estaba en el perfil oficial de Tatiana y ella misma en sus InstaStories aseguró que este habría sido su momento más “esquizofrénico”.

En otro de los momentos de la transmisión del joven streamer, se fue con toda nuevamente en contra de Murillo y defendiendo ferozmente a su novia. Aseguró que si bien la expareja de María Isabel Villa le realizó diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos en el cuerpo, la dejó bonita para él, además, que en ningún momento la joven modelo le ha pedido dinero.

“Ese carro me lo gomoseo yo y todo. ¿Diseño de sonrisa? Papi me la dejaste bonita, eso no es problema, si es real o mentira, no me importa. A que es que ella pide plata, yo tengo mucho billete … A mí no me debe interesar por varias razones, la primera es que desde que estoy con ella no me ha pedido un centavo, yo veré lo que dice la gente, pero ella a mí me ha demostrado todo lo contrario”, apuntó el streamer.

Aseguró que no entiende por qué las personas se atreven a decir ese tipo de afirmaciones en contra de su pareja, además, criticó que Aristizábal presumiera todo lo que él le regaló: “Cómo alguien va a decir todo eso, entonces para qué se lo regaló, pa’ sacárselo en cara después. Qué es eso pa, usted regalarle un diseño de sonrisa”.

Finalmente, aseguró que María Isabel Villa no es una mujer interesada y concluyó diciendo “la envidia ya es mucha, con tal de pegarse salen a hablar cualquier cosa”.

Esto generó reacciones en redes sociales, por lo que algunos dejaron comentarios en la publicación entre los que destacan: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”; “llevan como dos días y ya da la vida por ella”; “ella tenía esposo y dejó todo por Westcol, entonces si no es por interés, por qué está con él”, entre otros.