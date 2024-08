Shaira reveló cuáles son los procedimientos estéticos que se ha realizado: “Todas las cirugías del mundo”

La joven artista reveló a qué cirugías se ha sometido -crédito @shaira_oficial / Instagram

Shakira, la exparticipante del programa Factor X, y ahora cantante de rancheras, confesó desde sus historias de Instagram la cantidad de cirugías a las que se ha sometido; incluso, la cantante de Amor de mentiras aseguró que una cirugía la hizo por un problema de salud.

La joven artista, desde su participación en el programa musical con tan solo 7 años donde pudo ganarse el corazón de los televidentes, ha despegado como una de las nuevas promesas de la música ranchera y de despecho, además no se ha conformado con la parte artística, sino que también está explorando su faceta en los negocios.

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le preguntó a la santandereana sobre la cantidad de procedimientos estéticos que tenía, a lo que ella respondió: “Yo tengo tetas, culo, labios, ojos, de todo, todas las cirugías del mundo”, dijo forma de sátira,“últimamente si me han estado preguntando esto, pero la verdad es que tengo solo una cirugía que fue funcional y estética que fue la rinoplastia”.

La artista confesó que solo tiene ese procedimiento en la nariz porque de pequeña se golpeó y se desvió el tabique, dijo mientras compartía unas fotos suyas cuando era una niña para demostrar que no se ha sometido a más cirugías. “De niña era muy traviesa y me tocó hacerme ese procedimiento, pero no más, no me he inyectado los labios, ni me he puesto ácido hialurónico, ni nada, ni masajes me hago para que sepan”.

El video de la cantante provocó la reacción de algunos internautas que la tildaron de creída mientras otros la defendieron, asegurando que su belleza despertaba envidias, “La felicito”, “Ella es toda creída, me da fastidio”, “Siempre parece que estás a la defensiva, cálmate un poco”, fueron algunos de los comentarios. Sin embargo, otros internautas decidieron defender a la cantante. “Te ves tan natural que las envidiosas tienen que hacer esa pregunta, te ves muy linda”, escribió otra usuaria de Instagram.

El negocio de Shaira

Desde que la santandereana demostró su talento con solo 7 años de edad en el programa del Canal RCN, se podía ver que su futuro en la industria musical sería prometedor, lo que con los años ha logrado alcanzar al posicionarse como una de las mejores voces del género popular, pero ha demostrado que también tiene madera para ser una empresaria.

En abril del 2024, Shaira compartió con sus seguidores que se aventuraría a abrir un bar en una zona exclusiva de Bogotá, según ella este espacio llamado La Patrona, es un lugar en que las personas pueden ir a distraerse, disfrutar de buena música, comida y cocteles. “Me he gustado mucho estar involucrada en este tema empresarial, definitivamente mi pasión, mi pasión es la música, pero con este espacio vamos a poder combinar y vamos a estar haciendo lanzamientos, esta va a ser como mi casa, aquí haremos varias cosas como shows, lanzamientos y mucha música”, dijo la artista en una entrevista para la revista 15 Minutos.

Desde la apertura del bar, la intérprete se ha visto contenta por hacer parte de algo que sigue estando relacionado con la música, sin embargo, sí aseguró que hay papeleos que la aburren. “Leer contratos es lo más aburrido, pero el resultado que se obtiene hace que se me quite esa sensación, además después de revisarlos pasamos página y empezamos a hacer lo bueno”, la artista añadió que le gusta ponerle el toque juvenil a las reuniones con las personas que la ayudan con todo el tema legal del establecimiento.

“Yo soy muy tranqui y la que más ‘mama gallo’, hay empresarios que son más grandes que yo, pero nos comprendemos y complementamos muy bien, y eso es porque nosotros como jóvenes tenemos muy buenas ideas, la verdad me lo gozo mucho”, añadió.

Shaira reveló que dentro del menú de su restaurante hay un toque suyo, pues aseguró que hay una picada con chicharrón, aguacate y arepa que se convirtió en su plato favorito del bar.