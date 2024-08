Video: conductor de taxi terminó en un canal de aguas residuales por huir de un grupo de delincuentes

Momento en que taxi terminó en un canal de aguas residuales en Cali - crédito Redes sociales

La inseguridad en Cali es una de las mayores preocupaciones de la Alcaldía de Alejandro Éder, debido que la ciudad será protagonista de grandes eventos de relevancia internacional, por ejemplo, la Copa Mundial Femenina sub-20 de la FIFA Colombia 2024 y la Cumbre de la Biodiversidad COP16.

Pese a que la administración local ha destacado la reducción significativa de hechos violentos en la ciudad, esto no resulta del todo convincente a un sector de la ciudadanía, que siguen percibiendo la inseguridad en las calles, viviendas, e incluso, en el transporte público.

A propósito, en la mañana del viernes 16 de agosto, se registró un presunto intento de robo a un conductor de un vehículo tipo taxi que por escapar de los malhechores habría caído en un canal de aguas residuales.

Los hechos se presentaron en la calle 48 con carrera 39c, en el barrio El Vallado, en el oriente de Cali, donde, a través de un video de una cámara de seguridad, se alcanza a observar cómo el conductor pierde el control del vehículo y termina en el caño. Debido al fuerte estruendo, algunos habitantes del sector se acercaron al vehículo a verificar el estado de salud del taxista, que se encuentra recluido en un centro asistencial.

Como una de las hipótesis no oficiales más sonadas del caso, se dice que el incidente se produjo debido a que el taxista prestó su servicio a dos pasajeros, sin pensar que en realidad se trataban de delincuentes que buscaban hurtar el producido de la jornada. No obstante, las autoridades no han confirmado esta versión del hecho.

“La Policía del sector tiene conocimiento de que el señor perdió el control del vehículo y se fue al caño. Pero lo que están diciendo todavía no se sabe porque el conductor se encuentra hospitalizado y no ha hablado con la Policía. Por lo tanto, la versión del intento de hurto hasta el momento es totalmente falsa”, indicó la Policía Metropolitana de Cali a El País.

Homicidios y hurtos registraron una notable reducción en el primer semestre de 2024

Cabe recordar que el 2 de julio, las autoridades reportaron una significativa mejora en la seguridad de la ciudad durante el primer semestre de 2024. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio se registraron 422 casos de homicidios, lo que representa una disminución de 86 casos en comparación con el mismo periodo de 2023, una reducción histórica del 17%. “Es la cifra más baja en los últimos 32 años”, aseguró el alcalde de Cali, Alejandro Éder desde la plazoleta Jairo Varela.

El alcalde expresó su satisfacción por los resultados positivos en la lucha contra el crimen: “Cali ha comenzado un camino hacia el respeto de las leyes, donde la vida y la seguridad son una prioridad y donde nos unimos para mejorar nuestra convivencia. ¡Cali tiene que ser un lugar mejor para todos!”.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, tiene la misión de garantizar la seguridad durante grandes eventos deportivos de relevancia internacional - crédito Colprensa/John Paz

Además de los homicidios, se registró una reducción en otros delitos, incluyendo un 15% menos de hurtos, pasando de 12.683 casos a 10.745. En el sistema masivo de transporte MIO, los hurtos disminuyeron en un 51%, con 682 casos reportados. El hurto al comercio también mostró una caída del 39%, con 883 casos registrados.

“Es una reducción histórica que corresponde al 17%, menos 86 casos, y que muestra que el trabajo en equipo da resultados. Pero esto no significa que quedemos contentos, todavía seguiremos trabajando para mantener esta importante reducción, y mejorar las condiciones de la ciudad”, añadió el alcalde.

Las acciones de seguridad del plan Cali Segura durante el primer semestre del año también resultaron en la captura de 3.549 personas por diversos delitos, entre ellas 274 por homicidio y 773 por hurto. Además, se incautaron 772 armas de fuego y se desarticularon 34 estructuras delictivas. También se realizaron 682 allanamientos, se recuperaron 215 vehículos y 606 motocicletas, y se incautaron 9.269 kilogramos de estupefacientes.