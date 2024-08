Este fue el ingrediente que sacó a Roberto Cano de ‘MasterChef Celebrity’

Roberto Cano fue el más reciente eliminado de MasterChef - crédito @robertocano/Instagram

El capítulo del 17 de agosto en MasterChef Celebrity estuvo lleno de emociones tras la salida de la competencia del reconocido actor Roberto Cano en una noche de eliminación en la que tuvo que enfrentarse a Illenia Antonii, Franko Bonilla y Jacko.

La presentadora Claudia Bahamón explicó desde el inicio del reto que los famosos podían cocinar lo que quisieran durante 60 minutos con la despensa abierta durante todo el reto. Antes de iniciar, Claudia les pidió a los concursantes cocinar con belleza, ya que los jurados esperaban platos de alta cocina.

Para el reto, el actor Roberto Cano decidió sorprender a los jurados con un plato usando pulpo, llevando a un nivel de preparación que, según él, había practicado anteriormente. “Ya había intentado un plato que es con pulpo, me gusta la forma que toma el pulpo cuando lo cocinas, como una especie de fósil”, dijo.

El actor fue eliminado por tener bajo en punto de sal en su preparación - crédito @master_chef_colombia_ / TikTok

Si este plato me saca de la competencia, quedo feliz, y si no me saca también porque es un muy buen plato, la verdad este plato lo tenía planeado desde que estuvimos en Villa de Leyva y quise planear un plato en honor a ese lugar, esto se trata de dedicarle tiempo a preparar un plato, por eso me gusta estudiar”, explicó Cano ante las cámaras del programa.

El actor le explicó al chef Nicolás que su plato llevaba pulpo en inspiración a los fósiles de Villa de Leyva, reposando en una cama de puré de papa y puerro, “es la primera vez que hago este plato de esta manera, aquí estoy arriesgando el todo por el todo, una vez hice pulpo en mi casa, pero allá tenía más tiempo”.

El ingrediente que sacó a Roberto

Al finalizar el reto, los jurados empezaron a pasar los platos de los famosos al atril, iniciando por Roberto, quien llamó a su plato Amonitas de la villa, y aunque en el emplatado logró destacar, el bajo punto de sal hizo que su plato se viera afectado por las críticas.

“Me parece que es bastante creativo, me parece una propuesta muy original, sin embargo, la textura del puré no está tan tersa pero se puede mejorar. El pulpo tiene buena cocción, el resto de los elementos te ayudan a darle sabor porque en general está un poco bajo de sal”, dijo la chef Adria Marina.

Los jurados elogiaron la creatividad del actor, pero le hizo falta en punto de sal - crédito captura de pantalla Canal RCN

El error del reconocido actor estuvo en la falta de sal en la preparación del pulpo, pues los jurados explicaron que aunque usó varias técnicas, el plato se quedó corto en sabor. “Tienes tremendo plato, pero tienes una cosita que ha sido tu talón de Aquiles de lo que llevamos de la competencia, te falta sal, es momento de ir acelerándole o sales del programa, el punto de sal no es subjetivo, el punto de sal es único”, dijo con preocupación el jurado Nicolás de Zubiría.

El plato del actor tuvo que competir con un salmón hecho por el comediante Franko Bonilla, que se convirtió, según los jurados, en el mejor plato que ha presentado en el programa. Este plato es mi carta bajo la manga, el plato tiene atún con ajonjolí tostado, y también tiene un puré de cúbios”, el plato logró conquistar el paladar de los jurados, salvándolo de la eliminación, ya que era uno de los elegidos por el público para abandonar el show.

El actor se convirtió en el último eliminado de MasterChef 2024 - crédito captura de pantalla Canal RCN

En el caso de Ilenia, presentó un postre inspirado en un familiar que sobrevivió a los campos de concentración de los nazis, por lo que se convirtió en un plato con una carga emotiva y también un buen sabor. En el caso de Jacko, el actor llevó al atril un plato descrito como un ravioli gigante inspirado en su amistad con Carolina Cuervo. El plato también se posicionó como uno de los favoritos, lo que dejó en desventaja el pulpo de Roberto Cano.

Antes del veredicto final, los jurados aclararon que todos los platos presentados durante el episodio fueron preparaciones de alta cocina, por lo que le aseguraron a Roberto que salía de la competencia con un muy buen plato, pero con un punto bajo en la sal, ingrediente que lo sacó del show.