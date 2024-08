Ministro aseguró que propuestas de reformas a la Salud de otros sectores son “casi una copia” de la del Gobierno

El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que le alegra que haya más reformas a la salud, porque se pone en evidencia que el país requiere de un cambio en el sistema - crédito Carlos Ortega/EFE

La reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro se hundió en la Comisión Séptima del Senado en abril de 2024 y ahora hay cuatro iniciativas que competirán en el Congreso de la República, adicionales a la del Gobierno, que volverá a insistir en que el sistema de salud colombiano cambie. Desde el punto de vista del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, esto evidencia que los congresistas, independientemente de si hacen parte de la oposición o no, consideran que se requiere de una reforma al modelo implementado actualmente.

“A mí me alegra mucho que se estén presentando proyectos de reforma a la salud (...) porque esto demuestra que si en el Congreso hay cuatro reformas, es porque tenemos razón cuando decimos que hay necesidad de hacer la reforma a la salud, hasta los más grandes opositores a este Gobierno, que nada les gusta del Gobierno, que nunca van a aceptar nada que el Gobierno esté haciendo adecuadamente, saben que hay que hacer una reforma”, precisó el jefe de la cartera, en conversación con W Fin de Semana de W Radio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Recordó que, en 2008, la Corte Constitucional aseguró que el país requería de un cambio en el sistema de salud, pero no se hizo. Después salió la Ley 1438 de 2011, que es la que se está buscando replicar en todo el país, que se enfoca en la atención primaria, es decir, en un modelo de salud preventivo. En la normativa también se incluye la creación de equipos básicos de profesionales de salud, los cuales han empezado a crearse en diferentes territorios.

El Gobierno está creando equipos básicos de salud en diferentes territorios vulnerables - crédito Procuraduría General de la Nación

“Estamos trabajando para poder tener unos 10.000 equipos básicos, eso representa unas 80.000 personas, que con los equipos que hemos logrado concretar con los alcaldes y gobernadores, podríamos llegar a unas 100.000 personas, llegando a los territorios más vulnerables del país”, detalló el ministro de Salud al medio radial citado.

En todo caso, indicó que todavía no es claro si la reforma a la salud oficialista será presentada la semana entrante. No obstante, afirmó que no difiere mucho de los otros proyectos que fueron radicados en el Congreso, algunos de ellos impulsados por la oposición.

El ministro Guillermo Jaramillo aseguró que en el Congreso existe un interés en no dejar que prosperen las reformas del Gobierno - crédito Colprensa

“Lo que puede quedar claro es que los proyectos de ley que han presentado los diferentes sectores son casi una copia de lo que nosotros tenemos, en muchos de sus artículos”, aseveró Jaramillo al medio. Además, sostuvo que es falso que el Gobierno esté buscando acabar con las EPS, como se afirmó en múltiples ocasiones a manera de crítica contra la iniciativa que se cayó en el Senado.

Con respecto al proyecto que presentará el Gobierno, el jefe de la cartera informó que sostuvo una reunión con los sindicatos y con la academia, y que esta última aseguró que hay concertación en varios artículos, mientras que en otros hay ciertas diferencias. Sin embargo, insistieron en la importancia de la realización de una reforma y de poner en marcha una ley estatutaria aprobada en el Congreso hace nueve años.

La nueva reforma a la salud del Gobierno tiene 48 artículos que fueron sometidos a discusión en más de 15 reuniones - crédito Karina Ausecha Penagos/Colprensa

Finalmente, el ministro de Salud aseguró que serán los congresistas quienes pongan en debate la propuesta que el Gobierno volverá a presentar, que tiene 48 artículos que fueron sometidos a discusión en más de 15 reuniones. Esto, a pesar de que se sabe que, al parecer, existe una intención de no permitir la aprobación de ninguna de las iniciativas del Gobierno. “Hay interés de que no pase ninguna reforma que el Gobierno está planteando, eso lo sabemos, pero el Congreso tendrá que decidir sobre qué es lo que debe quedar en esta reforma”, sostuvo el titular de la cartera al informativo.