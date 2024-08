Sofía Vergara está, de nuevo, en el top 3 de las actrices mejor pagadas de Hollywood: esto facturó en 2023

No es un secreto que Sofía Vergara ha logrado consolidarse como una de las estrellas más codiciadas de la televisión estadounidense - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara es uno de los talentos colombianos que brilla con luz propia en los Estados Unidos, ganando reconocimiento a nivel internacional y participando en importantes producciones para la industria del cine en Hollywood.

En este caso, de acuerdo con el ranking de las actrices mejor pagadas de Hollywood emitido por World of Statistics, se refleja cómo la fuerza de la mujer se incrementa en la industria del cine y el espectáculo a nivel mundial, donde la presencia latinoamericana no faltó, ya que Sofía Vergara se ubicó en esta ocasión en la tercera posición.

En este prestigioso listado, Sandra Bullock se posiciona como la actriz que más factura en Hollywood. De acuerdo con el más reciente reporte, la celebridad registró ingresos de US$70 millones en 2023.

Sofía Vergara facturó US$43 millones en 2023 - crédito @sofiavergara/Instagram

El escalafón continúa con Scarlett Johansson, quien generó US$56 millones, y Sofía Vergara, con US$43 millones. La colombiana ha participado en producciones como Modern Family, Noche de fin de año, Jugada salvaje, Un robo inesperado, entre otras.

Reese Witherspoon (US$35 millones), Angelina Jolie (US$34 millones), Gal Gadot (US$31.5 millones), Julia Roberts (US$30 millones), Jennifer Aniston (US$28 millones) y Jennifer Lawrence (US$28 millones) completan el top nueve con ganancias millonarias.

Una carrera de éxitos para Sofía Vergara en la pantalla grande

No es un secreto que Sofía Vergara ha logrado consolidarse como una de las estrellas más codiciadas de la televisión estadounidense. Gracias a su papel como Gloria Delgado-Pritchett en la exitosa serie Modern Family, la actriz fue nominada en múltiples ocasiones a los premios Emmy y ganó varios premios del Sindicato de Actores.

Sofía Vergara recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood - crédito @sofiavergara/Instagram

A inicios de 2024, Vergara fue noticia tanto por el anuncio del lanzamiento de la serie Griselda, basada en la vida de la narcotraficante colombiana, como por su separación de Joe Manganiello. En relación con la ruptura, Vergara explicó que la principal razón detrás del fin de su matrimonio fue su decisión de no tener hijos con el actor, argumentando su edad avanzada. Sin embargo, Manganiello negó estas afirmaciones en los medios de comunicación.

Portada de la revista Variety

El 14 de agosto de 2024, la actriz colombiana anunció en sus redes sociales que es la nueva protagonista de la portada de la revista Variety. En la entrevista, compartió detalles sobre su experiencia al interpretar a Griselda, un papel que, según Sofía, le ocasionó una serie de desafíos emocionales debido a la intensidad del personaje y al tiempo que requería en maquillaje.

Inicialmente, la actriz expresó que, en las tres primeras semanas de rodaje, tuvo que enfrentar serias dificultades para conciliar el sueño, pues la intensidad del personaje la afectó profundamente. Tuvo que buscar ayuda para, después de haber sido la reina de la comedia, alcanzar el mismo éxito en el drama. Fue en ese momento cuando llegó a su vida Nancy Banks, una coach que trabajó con Jennifer Aniston para entrenarla en tener una actuación convincente.

Sofía Vergara contó detalles sobre las experiencias emocionales que la marcaron en 'Griselda' - crédito @sofiavergara/Instagram

“Me puse ansiosa. Nancy me explicó que durante todo el día estaba matando, gritando y llorando, y que mi cuerpo no entendía que esas cosas no eran reales”, dijo la actriz colombiana.

Según dijo Sofía Vergara en conversación con Variety, debió tomar medicamentos para dormir profundamente y continuar con las grabaciones del seriado. Asimismo, relató que quiso presentar a la narcotraficante como un personaje que fascinara a los televidentes por su historia, sin dejar de lado la faceta oscura y criminal que envolvía su historia.

“Tenía que recordar que esta mujer había matado a cientos de personas, incluidos niños … Fue muy difícil no romantizarlo o hacerla parecer una heroína. Ella se había convertido en una psicópata”, puntualizó la actriz barranquillera.