Mientras Francia Márquez recibe a la realeza británica, gobernadora del Chocó denunció abandono del Gobierno

La vicepresidente ha sido blanco de críticas por su silencio ante el paro armado del ELN en el Chocó - crédito EFE/Vicepresidencia

La visita de los duques de Sussex a Colombia, en la que la vicepresidenta Francia Márquez ha sido anfitriona de los recorridos y visitas que han realizado los miembros de la realeza británica, ha quedado empañada debido a que en simultáneo se está llevando a cabo un paro armado por parte del ELN en el Chocó.

Es por ello que a pesar de que la vicepresidente lamentó la muerte de una menor que no pudo ser atendida en un centro médico debido a que en un retén del grupo armado no le permitieron el paso, varias figuras públicas han criticado que Francia Márquez debería estar enfocada en proteger a la población civil en el departamento mencionado y no encabezando eventos con el príncipe Harry y Meghan Markle, que son considerados como una urgencia inferior.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A pesar de esto, la vicepresidente ha resaltado lo importante que es generar una impresión grata de los duques, puesto que esto puede generar que el país reciba ayudas para problemáticas que siguen latentes.

”La visita de los duques de Sussex es una gran oportunidad para sumar nuestras manos y esfuerzos que nos permitan seguir trabajando por el bienestar y los derechos de la niñez, los jóvenes y las mujeres, así como para tomar acciones contra todo tipo de discriminación”, destacó Márquez en su cuenta de X.

La vicepresidente es la anfitriona de la visita de los duques de Sussex a Colombia - crédito @FranciaMarquezM/X

Gobernadora del Chocó no piensa lo mismo que la vicepresidenta

Mientras que los duques de Sussex protagonizaron eventos públicos en su llegada al país, más de 50.000 personas en el Chocó están siendo afectadas por el paro armado que adelanta el ELN y varios alcaldes de municipios en esta zona han denunciado que el Gobierno nacional los ha “abandonado”.

Es por ello que la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció en diálogo con Blu Radio que la presencia del ELN en su departamento es un problema que “tiene por lo menos dos años” y que ha aumentado en los últimos meses por los enfrentamientos entre ese grupo armado y el Clan del Golfo.

“Desde el domingo pasado y durante estos cinco días se ha generado el paro armado que anunció el ELN, las comunidades en efecto se confinaron, lo que pasa es que les da profundo temor tomar una embarcación, lo que pasó en atención médica, que ninguna persona se atrevió ante la amenaza de la movilidad de las personas en el Río San Juan”, declaró Córdoba.

La vicepresidente acompañará al príncipe Harry y Meghan Markle durante el tiempo que estén en el país - crédito AP

De la misma forma, la gobernadora destacó que el grupo armado anunció la instalación de un paso humanitario, mientras que las Fuerzas Militares insisten en que se ha avanzado para defender a la población civil, por lo que la incertidumbre en la región es total.

“Lo grave es que hoy las comunidades no saben si solamente se puede transitar en el escenario humanitario o si tienen una especie de margen de maniobra para generar acciones”, destacó la gobernadora.

Nubia Carolina Córdoba indicó que este no es un problema de egos, sino una problemática de urgencia, puesto que gran parte de las familias en el departamento no han podido adquirir productos básicos para poder alimentarse o solventar emergencias médicas.

“Lo importante es que a la gente no la podemos dejar sola, yo estoy planteando un esquema de trabajo donde cada quien pueda asumir una parte de su misionalidad funcional”, afirmó Córdoba al respecto.

Poblaciones en el Chocó afirman estar preocupados por el paro armado del ELN - crédito Fuerzas Militares

Sobre el silencio del Gobierno nacional ante la problemática en el departamento, la gobernadora indicó: “No me he comunicado con la vicepresidenta”, debido a que la comunicación ha sido asumida por el viceministro de la Igualdad en estos momentos y que está buscando que el Estado asuma una responsabilidad mayor para buscar terminar con la problemática en su departamento.

“Literalmente los alcaldes del territorio están agotados… El año pasado hubo ocho paros armados por el ELN, sí que la tengo (comunicación con presidencia), pero la he propuesto, hice una solicitud de que se implementará el Gobierno nacional, porque no podemos solos con esto, los alcaldes no pueden y yo solamente no puedo”, puntualizó la gobernadora Córdoba.