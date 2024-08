La actriz Yeimy Paola Vargas recordó su paso por el Concurso Nacional de Belleza: “Tenía que actuar”

Así lució la actriz cuando participó en el Concurso Nacional de Belleza en 2003 - crédito MISS COLOMBIA UNIVERSE/Facebook - @yeimypv/Instagram

La actriz Yeimy Paola Vargas, conocida por participar en producciones como Rojo Carmesí, La selección, El Joe, la leyenda, Allá te esperó, entre otras, telenovelas, en noviembre de 2003 representó a Cartagena en el Concurso Nacional de Belleza (CNB) y obtuvo el título de virreina.

Después de casi 10 años de su paso por el certamen habló con Infobae Colombia sobre esa experiencia que tuvo antes de entrar a la pantalla chica.

La cartagenera indicó que para debut como actriz se preparó, pero reveló que durante el concurso también estaba ejerciendo su carrera puesto que muchas veces le tocó fingir cuando no se sentía bien.

“Yo creo que nosotros estamos actuando todo el tiempo, porque creo que la gran experiencia que uno vive en el Concurso Nacional de Belleza lo está preparando para lo que viene, ya después vienen otras herramientas y más profundo cuando uno empieza a estudiar, pero creo que todo es una actuación también, o sea, sí somos nosotras, pero llegan momentos en que no estamos y tenemos que sonreír y tenemos que hacer que estamos ahí. Entonces creo que eso es un trabajo que se hace naturalmente. Ya después estudié en una academia y empecé a profundizar muchas cosas que ya tenía, me quedé; no fue fácil, pero de todas maneras ya uno como que trae algo. Yo creo que el que se meta a ser reina o modelo, sabe que tiene actuar”, reveló en un diálogo con este medio.

La actriz, que ganó el puesto de virreina en el CNB, fue la encargada de representar al país en Miss Internacional, celebrado posteriormente, donde hizo historia al convertirse en la primera mujer afrocolombiana en ganar el título de Miss Internacional. Gracias a todas a estas experiencias pudo disfrutar de reconocimiento nacional, pero así como llegaron bueno comentarios, también los detractores dieron sus opiniones.

“Hay gente que conecta contigo, hay gente que no, hay gente que le parece bonito, entonces claro, en ese momento es donde tú tienes que actuar y siempre estar sonriendo y decir: ‘yo no soy tan dulce para caerle a todo el mundo bien’ y eso era lo que hacía e incluso en pasarela cuando uno está caminando, aunque ustedes no se den cuenta, uno escucha comentarios y escucha cosas, hay algunas que te pueden marcar y hay otras que no te debe importar, para eso te debes preparar”, expresó la actriz, que actualmente tiene dos hijos.