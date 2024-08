Ernesto Samper confirmó que viajó a Estados Unidos con una pastilla de cianuro, en medio del Proceso 8.000

El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, criticó el retiro de la visa que ordenó Estados Unidos en medio del Proceso 8.000 - crédito Ronald Pena R./EFE

En el evento de inauguración de una biblioteca en el Gimnasio Moderno, que coincidió con la celebración de 30 años de haber dirigido al país, el expresidente Ernesto Samper (1994-1998) rompió el silencio sobre un rumor que surgió en 1996, cuando el escándalo del Proceso 8.000 estaba en auge. Dicha investigación, en la que se vio implicado, surgió por la revelación de audios en los que se confirmó el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial.

Para entonces, el exmandatario tuvo que viajar a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, llegó al país sin visa, puesto que el Gobierno norteamericano no quería permitir su ingreso debido a los nexos que presuntamente tuvo con el cartel de Cali. No obstante, pudo entrar con un pasaporte oficial diplomático. Según detalló Samper, el objetivo de su visita era denunciar el “tratamiento” que le dieron los norteamericanos, el cual catalogó como “absolutamente injusto”.

Así las cosas, surgió el rumor de que el ex jefe de Estado llevaba consigo una pastilla de cianuro para quitarse la vida, en caso de que la DEA (Drug Enforcement Administration) lo capturara. Una de las asistentes al evento en cuestión preguntó al expresidente si dichas especulaciones eran ciertas, a lo que respondió: “Sí, es cierto”.

Ernesto Samper aseguró que metieron droga en un avión que iba a tomar, lo que lo llevó a desconfiar de los estadounidenses - crédito Gustavo Gavotti

Explicó que la cápsula fue una medida que tomó al darse cuenta de que habrían intentado incriminarlo en Estados Unidos. “No sé si ellos (los norteamericanos), pero sí con su complicidad pasiva o activa de ellos, me metieron droga en el avión en el cual yo iba a viajar y ahí me di cuenta de que lo que me podían hacer en Estados Unidos era de cualquier calibre. Le dije a mi médico personal: ‘Bueno, yo no me voy a dejar coger vivo, prepáreme alguna cosa porque yo no me dejo llevar vivo’”, sostuvo Samper.

Aseguró que, posiblemente, el problema que tuvo con los estadounidenses es que no tenía nada para negociar con ellos. “No tenía culpa qué ofrecer para negociar”, precisó. En todo caso, le solicitó una preparación y el médico le dijo que tendría que ser una pastilla “especial” adaptada a su peso y sus condiciones corporales. Entonces, lanzó una crítica al expresidente Andrés Pastrana, diciendo que si le daba la dosis incorrecta, podría quedar como él. “Entonces yo le dije: ‘No, no, deme doble, dos’”, añadió entre risas.

La Comisión de Acusaciones absolvió a Ernesto Samper por el Proceso 8.000 - crédito Luisa González/Reuters

Aunque no fue necesario utilizar la pastilla que le preparó el profesional de la salud, confesó que su llegada al país fue muy tensionante. “Eso fue una pesadilla, porque llegamos y estaban los de la DEA, estaban metidos en las alcantarillas, vigilando, tenían absolutamente chuzados, inclusive, Jaquie me compró un aparato para tranquilizarme que repetía sonidos naturales, sonidos de cascadas del Himalaya. Yo le dije: ‘No, apague eso que me voy a suicidar’”, dijo riendo.

El Proceso 8.000

El expresidente se vio envuelto en la polémica de la financiación irregular de su campaña cuando su entonces tesorero, Santiago Medina, resultó involucrado en el recibimiento de dineros ilícitos por parte del cartel de Cali. El exfuncionario declaró ante la Fiscalía General de la Nación al respecto y sobre irregularidades en los recursos dirigidos a la campaña de Samper.

Santiago Medina, tesorero de la campaña Samper Presidente en 1994, fue uno de los condenados por el Proceso 8.000 - crédito Colprensa

“El organigrama de la campaña permitía desviar recursos que no fueron declarados, la campaña tuvo un tope dado por el Consejo Electoral de cuatro mil millones de pesos en gastos y hasta donde llega mi conocimiento yo vi gastos superiores a los nueve mil millones de pesos”, se lee en un documento publicado por El Tiempo, correspondiente a sus declaraciones sobre la investigación.

Asimismo, se refirió a los presuntos vínculos que tenía el exmandatario con narcotraficantes que controlaban el cartel. “Me refiero a manifestaciones de ellos, de muchos años atrás, comentarios por ejemplo del señor Gilberto Rodríguez, hacen ver que cuando la primera precandidatura presidencial del doctor Samper y este fue herido de gravedad, una vez que pudo viajar fue llevado a los Estados Unidos en avión contratado por ellos y Alberto Giraldo llevó el maletín con dólares en efectivo para pagar los gastos de su enfermedad”, precisó entonces. Aunque la Comisión de Acusación investigó al expresidente lo absolvió, integrantes de su campaña fueron condenados.