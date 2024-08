Hombre denuncia que ha sido golpeado durante cuatro años por su exesposa y su familia en Tolima: “Cansado de esta situación”

Las violencias ejercidas contra el hombre, según su testimonio, provienen de ataques de histeria de su expareja y acolitados por la familia de ella - crédito capturas de pantalla video Suministrado al Nuevo Día

Andrés Lozano, habitante del municipio de El Guamo, en el departamento del Tolima, ha estado bajo el foco público luego de compartir en su cuenta de Facebook la difícil situación que, según su denuncia, enfrenta con su expareja a quien identificó como María Margarita Meneses Manrique.

Según Lozano, él ha sido víctima de violencia y amenazas de muerte por parte de Meneses y su familia desde hace, aproximadamente, cuatro años, cuando terminó su relación sentimental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según los detalles brindados por Lozano en su publicación en redes sociales, la relación con Meneses, con quien tiene un hijo de tres años y diez meses, se tornó insostenible debido a los constantes conflictos generados por ella. Además, aseguró que terminó la relación tras siete meses de convivencia, porque su bienestar y su integridad física y emocional se vieron afectadas por el comportamiento agresivo e hiriente de Meneses, especialmente cuando ella, al parecer, entraba en estados de histeria o se encontraba bajo los efectos del alcohol.

En su denuncia pública, Lozano criticó la falta de respuesta de las autoridades locales a las cinco querellas que presentó contra Meneses y su familia. Además, por medio de material fotográfico da cuenta de las heridas en su cavidad bucal que habría recibido por parte de la mujer.

Según él, ni en la Comisaría de Familia ni en la inspección de Policía le brindaron suficiente apoyo porque en la inspección trabaja un familiar de la familia Meneses, lo que, a su juicio, ha obstaculizado el proceso.

“Esas personas nunca se presentaron, ni ella, ni su familia; Margarita Meneses, Miguel Meneses, Luisa Meneses y Sandra Manrique, puesto que allí en la dicha inspección trabaja un familiar de ellos... mi bienestar, mi integridad física y emocional se veían muy afectadas, ya que esta persona en sus estados de histeria o cuando se encontraba en los efectos del alcohol se volvía hiriente, agresiva y posteriormente afectaba mi integridad física”, afirma el hombre en su publicación.

El punto culminante del conflicto, de acuerdo con Lozano, se produjo cuando se inició un proceso judicial en un juzgado de familia, que dictaminó visitas regulares y una cuota alimentaria para Meneses. No obstante, aseguró que dejó de abonar dicha cuota debido a que durante las visitas continuaron los abusos físicos en su contra, y Meneses comenzó a negarle las visitas a su hijo.

Lo más alarmante, según la publicación de Andrés Lozano, es el estado en que vive su hijo menor debido a los presuntos descuidos de Meneses; aseguró que ella estaría ingiriendo alcohol frecuentemente y que no cuida adecuadamente del niño, quien recientemente sufrió un accidente que le causó una fractura en el brazo.

La situación se agrava por las amenazas constantes que sufre su actual novia y su madre de 70 años, quienes, según afirma Lozano, han sido intimidadas al punto de no salir de la casa por miedo a represalias. Además, denuncia que Meneses y otros familiares han atacado su vivienda con piedras y palos, rompiendo ventanas, en actos que califica de “perturbadores” y “traumáticos”.

Lozano concluyó su denuncia pública responsabilizando a Meneses y su familia de cualquier acontecimiento negativo que pudiera sucederle a él o a sus seres queridos. Este caso ha generado una gran indignación entre los habitantes de El Guamo, quienes exigen justicia ante la situación expuesta por Andrés.

“Todo este conflicto se empeoró, ya que exigí y demandé a la mamá de mi hijo en un juzgado de familia, dando como dictamen el juez unas visitas y una cuota alimentaria que luego dejé de dar, ya que en estas visitas se presentaban estas personas a atentar en contra de mi integridad física y después ella dejó de asistir y me negó ver a mi hijo... Estoy muy cansado de esta situación, porque hasta mi novia y mi madre de 70 años han sido amenazadas en múltiples ocasiones, hasta llegan al punto de no salir de la casa para evitar problemas con ellos, que siempre son ofensivos, groseros y hasta nos han amenazado de muerte; tanto la señora Manrique como el hijo Miguel. Hay interpuestas demandas en la Fiscalía por lesiones personales que me han ocasionado y ni así ha servido, no hay justicia y siguen las perturbadoras amenazas y conflictos con estas personas, llegan a nuestra casa a atacar con piedras y con palos, rompen los vidrios, como acostumbraba hacerme Margarita Meneses. Dejo esto público, ya que si me llega a pasar algo en contra de mi persona o a mis seres queridos, los responsabilizo de todo a ellos”, finaliza la publicación.