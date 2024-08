Westcol se lanzaría como candidato a la Alcaldía de Medellín: “Yo soy el único que le puede tumbar la película a todos”

Westcol mencionó su candidatura a la Alcaldía de Medellín en una transmisión en vivo - crédito @westcol / Instagram

El creador de contenido paisa Luis Villa, conocido en las redes sociales como Westcol, generó una polémica con un anuncio inesperado en una de sus transmisiones en vivo. El influencer y empresario mencionó su intención de participar en las próximas elecciones a la Alcaldía de Medellín.

Villa, que se hizo famoso por subir contenido de video juegos como Minecraft SkyWars y UHC en sus plataformas digitales, no habló de un partido político en especifico puesto que él esta “del lado de la gente” y solo mencionó la posibilidad de ingresar en la política: “Yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, ¡Westcol alcalde en 2026!, ¿Entienden? Me verán por ahí con corbata”.

Luis Villa afirmó durante una transmisión en vivo que podría postularse a la Alcaldía de su ciudad natal - crédito @demross_/X

El exnovio de la influencer Aida Victoria Merlano indicó que cuando él se postule los opositores “se van a cagar en la tanga”. “Yo soy el único que le puede tumbar la película a todos […] Apenas yo me postule, todos se van a caer”.

La figura en la escena gamer del país, con millones de seguidores, mostró su confianza en su capacidad para atraer votos: “Ustedes no se están dando cuenta que es la mejor idea del mundo”, expresó.

En otra parte de la transmisión, Westcol destacó: “Por qué no son visionarios, ¿ustedes saben por qué yo he llegado a donde estoy? Porque yo soy un visionario, a mí todo el mundo me ha dicho que no haga eso y cuando lo hago, la rompo. De verdad se los digo, vean la gran idea que es eso, es postularme para ser parte del gobierno de mi ciudad”.

Westcol confía en atraer votos: "Yo soy el único que puede tumbar la película a todos" - crédito @westcol/Instagram

Este anuncio generó diversas reacciones. Mientras algunos consideran que podría tratarse de un simple comentario humorístico, otros creen que, debido a la personalidad de Westcol, podría haber una verdadera intención detrás de sus palabras: “Fácilmente puede ganar”; “Cuente con mi voto doctor Westcol”; “Menos mal que los que lo ven no tienen edad para votar”; “Algunos se ríen pero yo me asusto porque los retrasados lo pueden subir allá y retrasados es lo que sobra”; “Es la peor idea del mundo, esas pepas le jodieron la cabeza”; “Si tiene una dictadura ni la hpta en ese modo sub no me imagino en la city jajaja”; “Lo peor es que en el 2026 no se eligen los alcaldes”; “Que no se postule por favor, es un mal ejemplo para los jóvenes”, son algunas reacciones de los cientos que generó el clip.

La popularidad de Luis Villa no solo se debe a su presencia en el mundo de los juegos online, sino también por las polémicas que ha tenido a lo largo de su trayectoria en las redes sociales. Una de las controversias más destacadas ocurrió cuando fue acusado de utilizar un lenguaje inapropiado y contenido ofensivo en contra de la comunidad Lgtbiq+ durante sus transmisiones en vivo.

Esto llevó a que la Corte Constitucional fallara en su contra: “Las expresiones del accionado en sus redes sociales no solo son discriminatorias, sino que materializan un discurso de odio, pues tienen la potencialidad de incitar y promover la violencia contra la población LGBTIQ+ y, puntualmente, a la población transgénero y homosexual, dado que el accionante se refirió a la posibilidad de cometer actos violentos contra la vida e integridad de estas personas, incluso de la propia familia, por el solo hecho de identificarse como personas transgénero y homosexuales. Como se trata de un discurso de odio directo, este no está amparado por la presunción de cobertura constitucional derivada del derecho a la libertad de expresión”, indicó en la sentencia.

La Corte Constitucional falló en contra de Westcol debido a unas declaraciones homofóbicas que hizo durante una transmisión en Twitch - crédito @westcol/Instagram - @westcol__official/Tiktok

Otra polémicas que ha tenido surgió cuando se le vinculó con comentarios despectivos hacia periodistas y otros creadores de contenido, lo que generó una reacción negativa dentro de la comunidad en línea. Además, ha sido criticado por algunos de sus seguidores y detractores por su comportamiento impulsivo y acciones durante las transmisiones.