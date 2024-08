Marcela Gallego reveló si quedaron tensiones con Cony Camelo: “No me enteraba de todo lo que los demás decían”

Marcela reconoció tensiones con Cony Camelo durante su tiempo en el programa culinario debido a la presión de hacer las cosas bien y el deseo de ganar - crédito Jesús Aviles / Infobae

Marcela Gallego, conocida por su interpretación de Doña Graciela en la serie El man es Germán, se convirtió recientemente en la séptima eliminada del reality culinario MasterChef Celebrity, transmitido por el Canal RCN. Esta actriz colombiana, con una carrera destacada en teatro, cine y televisión durante más de treinta años, dejó una huella significativa tanto entre sus compañeros como entre el público.

Durante su participación en el reality, surgieron tensiones cuando en un reto de equipos, Marcela bajó una olla en la que Cony Camelo preparaba chorizos, sin consultar a sus compañeras de equipo, lo que provocó una reacción inmediata de Cony: “No puedes quitar algo sin al menos preguntar”, dijo la también actriz en el momento.

Gallego reconoció su error y volvió a colocar la olla en su lugar, destacando la importancia de la comunicación y el trabajo en equipo. Tras el incidente, Cony expresó su preocupación acerca de la manera en que Marcela maneja la presión en las pruebas: “Me pone un poco nerviosa Marce porque es muy acelerada y nerviosa. Ella debe cocinar delicioso, pero este nivel de estrés la pone mal”, comentó.

Otro gesto que provocó el rechazo de los televidentes y que hicieron que pidieran la eliminación de Cony, fueron sus comentarios un tanto despectivos sobre participantes como Marcela Gallego y Franko Bonilla, en el momento que pasaban a las entrevistas individuales.

Marcela comentó en una entrevista con Infobae Colombia que, al estar grabando el programa, no tenía acceso a las entrevistas tras las cámaras. Solo después de la emisión, cuando vio los comentarios de sus compañeros, se enteró de sus percepciones. Frente a esto, dijo que cada quien tenía su manera de ver las cosas y que esas tensiones eran usuales bajo la presión de la competencia.

“Cuando uno está grabando, uno no ve las entrevistas al aire, entonces uno no sabe que fue lo que los compañeros dijeron las entrevistas. Ya cuando sale el programa al aire y yo empiezo a ver y digo bueno, pues esa era la percepción, o eso es lo que ella quería decir y bueno, pues allá cada quien. Pero en el set, la verdad que no, yo no me enteraba todo lo que los demás decían”, comentó a este medio.

Al ser consultada sobre posibles rencillas tras su salida del concurso, Marcela indicó que no existían resentimientos. Atribuyó los momentos tensos a la presión por hacer las cosas bien, el límite de tiempo y el deseo general de ganar, algo que es común en cualquier grupo sometido a altos niveles de estrés.

“No, ese es un grupo muy lindo los estreses que ha habido, digamos yo tuve uno con Cony, pero fue una cosa de un momento, y otras personas las han tenido con otros concursantes es porque nosotros estamos bajo mucha presión es la presión de hacerlo bien la presión del tiempo, la presión de enfrentarse a los propios miedos, las ganas de ganar, entonces como en cualquier grupo de momentos de estrés, pero no quiere decir que haya animadversión”, afirmó la actriz.

Su participación en MasterChef Celebrity no solo destacó por su habilidad culinaria, sino también por la forma en que manejó las tensiones y las dinámicas grupales. A pesar de su eliminación, Marcela sigue siendo una figura querida en el ámbito artístico colombiano. Gallego estudió actuación en Bogotá y México, donde también se formó en dirección y danza. Su vasta experiencia en el mundo del espectáculo se refleja en cada uno de sus papeles y en las diferentes facetas de su carrera. La actriz sigue adelante, sumando experiencias y retos a su vida profesional.