Gustavo Petro respondió a la comparación con Salvador Allende hecha por Pablo Iglesias: ‘Espero no compartir su final’

El mandatario colombiano afirmó que busca seguir los pasos de Salvador Allende - crédito montaje Infobae (Andrea Puentes/Presidencia y Euro Press)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo una propuesta llamativa en sus redes sociales el miércoles 14 de agosto, mencionando al exmandatario socialista chileno Salvador Allende.

Petro afirmó que está detrás de los pasos de Allende, pero no espera su final. “¿Seguimos los pasos de Allende? Si y no. Espero que no su final. Y pienso que la evolución del capitalismo mundial me lleva a lago diferente en economía”, afirmó el mandatario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su mensaje en la red social X, Petro sugirió que Colombia debería seguir los pasos de Allende en términos de política económica, poniendo énfasis en la necesidad de que el progresismo transforme la economía latinoamericana.

El presidente colombiano Gustavo Petro admitió en redes sociales que planea seguir los pasos de Allende, más no tener su final - crédito @petrogustavo/X

Petro expresó en su trino: “El progresismo latinoamericano debe cambiar la economía de Latinoamérica, no solo su distribución, sino las relaciones de producción también, como intentó Allende, pero no hacia el estatismo sino hacia una economía global descarbonizada, signada por el trabajo libre colectivo del pensamiento, y por el tiempo libre pago gracias al incremento de una productividad asentada en los “bienes necesarios” como pensaba Aristóteles, y no en supercherías depredadoras”.

Esta comparación se dio después de la entrevista al político español Pablo Iglesias, donde menciona que “Gustavo Petro representa ahora lo que en su momento representó Salvador Allende a nivel mundial”.