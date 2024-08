Raúl Ocampo habló sobre su recuperación emocional luego de la muerte de su pareja Alejandra Villafañe: “Es mejor vivir en el presente”

Raúl Ocampo reveló como ha podido sobrellevar la muerte de su amada - crédito @ocamporao/Instagram

Casi un año después de la muerte de Alejandra Villafañe, su pareja, el actor Raúl Ocampo abrió su corazón y confesó en una entrevista para Lo sé todo cómo ha sido su proceso de sanación y duelo después de que un cáncer acabara con la vida de la modelo y actriz.

“Yo no he llegado a la medicación porque a través de la actuación y técnicas he encontrado que con varios ejercicios, como la espiración y la escritura, uno puede sentirse mejor, pero hay que asistir a terapia, hay que pedir ayuda y normalizar la vulnerabilidad, en estos momentos me he agarrado muy fuerte de la espiritualidad y de mi mamá. Es mejor vivir en el presente”, explicó.