La hija que pocos conocen de Natalia Ramírez, fruto de su primer matrimonio: a esto se dedica actualmente

Ella es Gabriela Serrano, hija de Natalia Ramírez que pocos conocen - crédito @actriznatalia/Instagram y cortesía Prime video

Si bien la Natalia Ramírez presume el amor que siente por su única hija y lo que representa en su vida, son pocos los que recuerdan que la intérprete de Marcela Valencia en Yo soy Betty, la fea es madre, pues generalmente solo aparece en público con su esposo Ricky Díaz.

Hace 29 años, Gabriela Serrano convirtió a la actriz bogotana en mamá y transformó su vida, algo que la artista no deja de reiterar en sus redes sociales, generalmente cuando su primogénita cumple años, día en el que siempre le dedica emotivos mensajes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pese a Natalia Ramírez comparte bastante en redes sociales, poco deja saber sobre su familia y su rol como madre, excepto en fechas especiales, aunque no oculta que es mamá su contenido se centra en su profesión y vida en pareja, razón por muchos de sus seguidores se confunden y piensan que la actriz no tiene hijos.

Natalia Ramírez presentó a su hija Gabriela Serrano - crédito @actriznatalia/Instagram

“Este maravilloso ser humano nació hace 29 años y no puedo imaginar mi Vida sin que respiramos el mismo aire la amo con todo mi corazón, mi motor de ser, mi ilusión, es mi todo. Feliz cumpleaños hija mía. 365 oportunidades en tu nuevo año, disfrútalas, vive cada momento. Te amo”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram con un video que recopilaba el paso del tiempo con fotos desde ‘Gaby’ como la llama de cariño era bebé hasta convertirse en una profesional.

La única hija de la actriz no se inclinó por la carrera artística, a pesar de que su madre además de interpretar personajes también es cantante, de hecho, fue la voz de varios jingles comerciales y a comienzos de su carrera participó en concursos de canción, donde ocupó siempre primeros lugares. Gabriela prefirió las leyes y estudió Derecho Humanitario y Relaciones Internacionales en Londres, Inglaterra, donde vive desde hace tiempo. Así lo reveló la misma Natalia hace un tiempo al programa Bravísimo.

Hija de Natalia Ramírez no quiso ser actriz

Natalia en esa oportunidad también mencionó que su heredera no optó por seguirle los paso en el arte ni en la televisión, pero en algún momento de su vida si experimentó ese mundo pues hace años trabajó con la cadena hispana Telemundo, pero decidió abandonar esta faceta para dedicarse a sus estudios. Natalia también contó que quiso que su hija explorara más las artes.

Natalia Ramírez presume a su hija Gabriela Serrano en redes sociales cada cumpleaños - crédito @actriznatalia/Instagram

“Cuando mi hija me dijo ‘mami, voy a estudiar Derecho’ yo (le dije) ‘¡no! ¿Por qué vas a hacer eso si tú ya tienes una carrera?’ (…). Yo le decía ‘por favor, no. Te lo pido, quédate con ellos (Telemundo), por favor, te lo suplico’ y ella (me dijo) ‘no, mami, me voy a estudiar’ (…) Eso fue una pelea”, relató la antagonista de Yo soy Betty, la fea que cuando logró la internacionalización de su carrera gracias al éxito de la icónica historia ya era madre.

‘Gaby’ es el mayor tesoro de la actriz y así lo deja saber a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que acumula casi millón y medio de fanáticos: “Esta hermosa niña me cambió la vida. Se convirtió en lo más importante y esencial que yo haya tenido . Me llena de luz, de amor , de admiración, de orgullo, de ganas de seguir adelante. Es tan real entender lo que puede generar en mí. Que agradecida estoy. Que podamos seguir abrazándonos por siempre”, compartió en otra publicación en la que Natalia hizo saber que aunque su hija vive fuera de Colombia y pocas veces las ven juntas comparten la pasión por los viajes.

“Hermosa princesa”, “no falla tu mensaje anual, felicitaciones, hermosa hija”, “no se niegas, son igualitas”, “lo que se hereda no se hurta”, “muchas bendiciones para tu bella hija”, “divinas”, “me acabo de enterar”, “debió ser actriz, muy bella”, son parte de los comentarios que recibe la actriz en las publicaciones que hace junto a su hija.