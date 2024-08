El Dr. Bayter originó nueva polémica por decir que las empanadas son “la mezcla de la muerte”

El Dr Bayter generó polémica al decir que el empanada es "una mezcla de la muerte" - crédito @doctorbayter/Instagram

Jorge Enrique Bayter Marín, más conocido como Dr. Bayter, es un médico y nutricionista colombiano que ha generado controversia por sus opiniones y métodos relacionados con la salud y la nutrición. Bayter promueve un enfoque riguroso y a veces polémico hacia la dieta y el ayuno.

El médico, que ganó notoriedad en plataformas como Instagram y Tiktok, esta vez en una entrevista con Juan Diego Alvira en el programa Sin Carreta dio unas polémicas sobre la salud y la nutrición que generó un debate en las plataformas digitales.

El médico y cirujano, especialista en anestesia, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo afirmó que las empanadas, una comida muy típica en el país, son la “mezcla de la muerte” debido a la combinación de harina y carbohidratos fritos en aceites vegetales. Según Bayter, esta mezcla resulta mortal para la salud.

Estas declaraciones generaron diversas reacciones entre nutricionistas y usuarios, muchos cuestionan la validez de las afirmaciones del Dr. Bayter y cómo estas pueden influir en la percepción pública acerca de la comida tradicional colombiana. Bayter, famoso por sus posturas críticas hacia ciertos alimentos y bebidas en internet, ha hecho comentarios controversiales en el pasado, reforzando su fama de figura destacada en temas de salud.

Las afirmaciones del autor del libro Catástrofes en Cirugía Plástica generó un debate en las redes sociales, la mayoría asegura que seguirá disfrutando de las empanadas y más comidas tradicionales, otros le dan la razón al especialista: “Todo lo que está mal en este mundo se llama Dr Bayter. El daño que este tipo le hace a la humanidad es infinito…!!! Que tipo para hablar tanta basura!”; “Feliz día a los que vivimos peleando contra herbalife y el dr Bayter para salvar a las personas”; 2Yo después de ver al dr. Bayter anoche dizque de ahora en adelante iba a comer puro chicharrón con aguacate y ya hoy me desayuné con buñuelo, flauta de pollo y pony malta jajaja”, son algunos comentarios en las plataformas digitales sobre el nutricionista.

El Dr. Bayter también habló el asunto del alcohol, calificándolo de extremadamente tóxico para el organismo. Argumentó que el alcohol no aporta beneficios nutricionales y puede dañar el hígado y las neuronas. No obstante, reconoció que cada persona tiene el derecho de elegir si consume o no esta bebida.

Una de las declaraciones más controvertidas del Dr. Bayter en la entrevista fue su opinión sobre las frutas. Aunque reconoció que las frutas son saludables, afirmó que no son completamente “sanas” y que su consumo en grandes cantidades no contribuye a una verdadera recuperación o sanación. Comparó la glucosa en las frutas con la fructosa en el arroz, generando una fuerte reacción entre los defensores de una dieta rica en frutas.

No es primera vez que el médico especialista colombiano está envuelto en un debate sobre los alimentos, entre las polémicas más destacadas se encuentran:

Métodos de Ayuno : Dr. Bayter es conocido por recomendar ayunos prolongados y dietas restrictivas que han sido criticadas por algunos profesionales de la salud por ser demasiado extremas y potencialmente peligrosas si no se realizan bajo supervisión médica adecuada.

Declaraciones Controversiales : Ha realizado declaraciones que contradicen prácticas y recomendaciones médicas convencionales. Esto ha generado debates en redes sociales y en el ámbito científico sobre la seguridad y efectividad de sus recomendaciones.

Popularidad en Redes Sociales : Su presencia en redes sociales, donde comparte testimonios de personas que han seguido sus métodos, ha contribuido tanto a su fama como a la controversia. Algunos seguidores defienden sus prácticas, mientras que otros las cuestionan.

Críticas por Parte de Colegas : Algunos nutricionistas y médicos han criticado públicamente sus métodos, argumentando que pueden generar desinformación y poner en riesgo la salud de las personas que los siguen sin supervisión adecuada.

Dieta Keto Perfecta: El médico creó el método DKP (Dieta Keto Perfecta), cual fue muy cuestionado por los internautas.