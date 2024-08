Proceso contra Day Vásquez por interceptar las comunicaciones de Laura Ojeda cambiará de despacho

La actual pareja de Nicolás Petro, Laura Ojeda, salió al paso de las afirmaciones de Day Vásquez, al asegurar que el padre de su hijo no es un mantenido - crédito @lauraojedae/Instagram - redes sociales

El proceso que se adelanta contra la excompañera sentimental del hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos, por violación de datos personales sigue en vilo, después de que el despacho que llevaba la demanda de Laura Ojeda contra Day Vásquez decidiera transferir la responsabilidad a otro juzgado.

De hecho, para este martes 13 de agosto estaba programada una audiencia de formulación de la acusación, después de que en el mes de mayo se suspendiera por solicitud de la defensa de Vásquez, quien hizo una solicitud de conexidad.

Los argumentos del litigante aseguran que contra la excompañera sentimental de Petro Burgos existe otra demanda por el mismo delito, que interpuso de las amigas de Laura Ojeda, Génesis Leal Olave. Por esa razón, solicitó al juez que ambas investigaciones se adelanten al tiempo y bajo los mismos parámetros.

Sin embargo, la fecha de la audiencia llegó y, según información revelada por W Radio, la diligencia no se pudo efectuar porque el proceso, finalmente, será trasladado de despacho; es decir, pasará del Juzgado 5 Penal de Conocimiento de Barranquilla al al Juzgado 23 de Conocimiento.

Entretanto, aunque ya se autorizó la transferencia del proceso, el despacho no ha referido la documentación del caso, que posteriormente tendrá que ser estudiada por el nuevo juez para seguir con las indagaciones y emitir un fallo.

Day Vásquez se fue contra Nicolás Petro por caso de Mauricio Leal

El caso de la muerte de Mauricio Leal sigue generando controversia en Colombia. El misterio en torno a los trágicos eventos que rodearon el fallecimiento del conocido estilista y de su madre se profundiza con la reciente publicación de un nuevo video que suma confusión sobre los hechos.

El 11 de agosto, los portales de noticias Focus Noticias y Noticias Caracol difundieron un video inédito de aproximadamente 47 segundos en el que Leal pronuncia frases alarmantes mientras muestra sus heridas. En el video, Leal menciona “No puedo más, nadie sabe lo de nadie” y “Ya me acabo de enterrar los cuchillos”.

Esta revelación desencadenó una ola de reacciones en redes sociales. Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, utilizó su cuenta de X para lanzar duras críticas al fiscal Mario Burgos, quien lleva tanto el caso de Leal como el del propio Petro Jr., acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro sugirió que Burgos podría haber ocultado pruebas fundamentales para la defensa de Yhonier Leal, hermano de Mauricio, acusado de sus asesinatos.

La situación escaló pronto, cuando la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones de ocultamiento de pruebas. Según la fiscalía, los videos forman parte de los elementos probatorios que fueron descubiertos y entregados a la defensa en su totalidad el 14 de julio de 2022. La institución aclaró que esos videos se encontraron en el dispositivo móvil de Mauricio Leal y han estado siempre disponibles para las partes involucradas en el proceso penal.

Además, la fiscalía indicó que posee al menos 3.716 videos adicionales del celular del estilista, incluidos los dos recientemente conocidos. No obstante, por razones técnicas, los analistas no lograron ubicar registros de video correspondientes al 22 de noviembre de 2021, día del doble homicidio. Por esta razón, estos videos no fueron utilizados en los debates ni por las partes acusadoras ni por la defensa, según explicó la fiscalía.

Nicolás Petro Burgos, en su publicación, criticó la gestión del fiscal: “El fiscal Mario Burgos sistemáticamente se negó a entregarme información esencial de mi proceso, parece ser que es su modus operandi”. En respuesta, la exesposa de Petro Burgos, Day Vásquez, comentó en redes sociales, desestimando sus declaraciones y sugiriendo segundas intenciones. “Pescando en río revuelto. No aguantas un polígrafo”, señaló.

La discusión también se trasladó a las redes sociales, donde internautas y figuras públicas emitieron sus opiniones sobre el caso, aumentando la atención pública y la polémica en torno al proceso judicial y las circunstancias de la muerte del estilista.