Apareció nueva prueba en el caso de Mauricio Leal y su madre: daría un giro total al proceso judicial

La nueva prueba generó sorpresa en el territorio nacional - crédito @cata_l01 / X

Una nueva prueba en el caso de Mauricio Leal se conoció durante la noche del 11 de agosto de 2024, pues Noticias Caracol difundió un video en el que se aprecia al reconocido estilista en los últimos minutos de su vida. Al parecer, estaría junto al cuerpo de su madre, según se puede apreciar en las imágenes.

Además de grabarse, Mauricio Leal dice la siguiente frase: “Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie. Yo me acabo de enterrar cuchillos”; en medio de su relato levanta la cobija para mostrar su cuerpo ensangrentado con las heridas en su abdomen.

Este video se conoce en medio de un momento en el que el caso había quedado un poco en el olvido, después de que la Fiscalía General de la Nación acusara a Jhonier Leal por el asesinato de su hermano y su madre. Aunque, inicialmente, este aceptó su responsabilidad en el caso, mediante un preacuerdo con el ente acusador, después se retractó y dijo ser inocente.

El video ha despertado dudas, teniendo en cuenta que es una prueba que, supuestamente, se encontraba en el celular de Mauricio Leal, por lo que los involucrados se preguntan por qué sale en este momento.

El crimen de Mauricio Leal despertó indignación en todo el país y esta prueba sorprende - crédito Mauricio Leal/Instagram

El video desató una gran cantidad de opiniones a través de redes sociales, donde los internautas empezaron a dar sus versiones sobre lo ocurrido y una de las que más se repite indica que el estilista pudo haber sido forzado por su asesino: “Lo obligaron mientras le tenían el celular a que dijera eso. Así como a escribir la carta”.

Condena de Jhonier Leal

El viernes 14 de junio de 2024, la juez penal 55 del circuito con función de conocimiento de Bogotá confirmó la condena en contra del hermano e hijo de las víctimas a 55 años y 3 meses de prisión por el doble homicidio. De acuerdo con el reporte entregado por la togada, el hombre manipuló la escena del crimen y las pruebas para hacer creer que el estilista era el que había matado a su madre y después se habría suicidado.

Mauricio Leal, Marleny Hernández y Jhonier Leal - crédito Mauricio Leal / Instagram

Ante esta nueva prueba se pronunció la abogada Ana Julieth Velásquez, que lleva el caso de Jhonier Leal y, en diálogo con Noticias Caracol dijo lo siguiente: “Tengo que ser honesta por lealtad a mi defendido y es que hace unos días fue de conocimiento de esta profesional del derecho el video que hoy está rondando en los medios de comunicación. La información me la exhibe la apoderada del hermano del señor Jhoiner Leal. Lo que ella manifiesta es que le fue aportada por la Fiscalía General de la Nación, que le entregaron el teléfono por su condición de apoderada del señor Carlos Andrés. Esta no es una prueba que esté aportando la defensa, es una prueba que siempre estuvo en manos de la Fiscalía General de modo que hoy hace más mella esa bandera que siempre ha usado esta defensora y es que hay falta de garantías, que esto no es normal, que acá no hubo nunca un juicio justo para Jhonier Leal”, puntualizó.

La carta de Mauricio Leal

A través de una nota, en la que se pueden apreciar algunas manchas de sangre, supuestamente Mauricio escribió pidiendo disculpas por el acto, por lo que inicialmente se creyó que sería un homicidio y posterior suicidio: “Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo. Todo mi amor, perdóname mamá”, dice la hoja que se encontró en la escena del crimen.

Aunque, pocos meses después las autoridades consideraron que esta no era una prueba creíble, por lo que se empezó a considerar la posibilidad de que un tercero estaba involucrado. Así, dos meses después del crimen la Policía capturó a Jhonier Leal.

En ese momento, las autoridades consideraron que el sujeto pretendía quedarse con las propiedades de su hermano muerto y esa habría sido la razón por la que acabó con la vida de su familia.

La supuesta carta que escribió Mauricio Leal antes de morir - crédito Jesús Avilés / Infobae