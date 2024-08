Tiktoker fue discriminado en medio de una cena con pareja de influencers por llevar prótesis: esta es la historia

Fueron los seguidores de lado y lado los que habrían descubierto de quién hablaba en su relato - crédito Andres Bonolís

Una cena entre varios influenciadores de Medellín terminó de la peor manera para el maquillador y tiktoker Andres Bonlís, que nació sin una de sus extremidades inferiores y, por tanto, se ve obligado a utilizar una prótesis.

Según comentó en un live, realizado a través de sus redes sociales, al acabar la comida: “Me preguntaron que si me iba a quitar la prótesis y les iba a dar (golpear) y que esta persona me tome a mí como un chiste... no sé a qué putas estas acostumbrado”.

Antes de dar paso a la historia de discriminación, Bonolís explicó “para los que no saben, yo uso prótesis en la pierna derecha de nacimiento ¿tú sabes de qué proceso vengo yo? ¿tú sabes que yo pasé 26 años de mi vida odiándome y odiando mi pierna, mi prótesis?”.

El encuentro fue pactado por un amigo en común entre el maquillista y la pareja de creadores de contenido que quería tener un detalle con su grupo más cercano en la capital antioqueña, sin saber que, entre ellos, existiría un pequeño roce.

“Uno de mis amigos que es libanés quería tener una atención y cocinar para nosotros. La comida se iba a hacer en la casa de unos influencers que son casados ellos dos y son muy famosos porque hacen mucho contenido y han tenido mucho crecimiento en redes”, precisó Bonolís, y continuó: “Yo llegué a la hora de la comida, saludé a todo el mundo, pasamos a la mesa y empezamos a hablar sobre qué esperábamos de la comida”.

Aseguro que tenía planeado servirse poquito o decir que estaba muy lleno para evitar pasar por la pena de tener que dejar algo en el plato o decir que no le había gustado. Sin embargo, terminó disfrutando de la experiencia y decidió confesar a los asistentes la estrategia que había armado en vano.

Entonces, “uno de ellos (los influencers casados) me dijo: «Ay, menos mal, porque si no te quitas la prótesis y nos pegas a todos». Yo en ese momento pensé que lo iba a poner en su sitio, no entendía qué estaba diciendo o por qué estaba haciendo ese comentario porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?”.

El silencio se apoderó de la mesa y de parte de Bonolís se mantuvo en lo que restó de la noche. Tan pronto como le preguntaron si tenía intenciones de demostrar su descontento con la comida golpeando a los demás con la prótesisel ambiente se transformó:

“Cuando veo a los dos amigos que tenía al lado, noté inmediatamente su expresión de ¿este man qué acaba de decir? Me quedé callado, la comida terminó y al momentico me fui. Yo no quería estar en ese apartamento ni un segundo más, me sentía supremamente incómodo. Salí preguntándome el porqué de ese comentario ¿qué tiene que yo esté hablando de comida como para que me digan que me voy a quitar la prótesis y les voy a dar a todos?”.

Durante la transmisión, Bonolís se negó a exponer con nombres a la pareja, pero entre los seguidores de lado y lado habrían descubierto que se trataba de Our daily lives, el proyecto viral de los influencers conocidos como Jose y Cami que, a pesar de no haber confirmado la teoría, han estado respondiendo a los reclamos que exigen una disculpa en público argumentando: “Debíamos disculparnos con la persona, no debemos unas disculpas publicas”.

Al cierre de su relato, Bonolís insistió que tras una lucha de años, por fin se siente bien con su cuerpo y que él, como cualquier otro, merece respeto, aun entre amigos: “Me siento una persona muy segura de mí, me encanta como soy, amo mi protesis, me parece una chimba, siento que es el punto particular en mí. Lo amo, pero no por eso le voy a permitir a una persona X que venga y haga ese tipo de comentarios en una comida que no tiene nada que ver (con el tema). Hasta donde yo sé, esa persona también viene de un proceso de luchar con su físico, no quererse, odiarse, no estar a gusto con su cuerpo y, aunque no sé cómo charla él con sus amigos o con su gente, yo que hablo muy pesado con mis amigos, siempre respeto”.