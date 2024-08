Novia de Yeferson Cossio dedicó emotivas palabras al creador de contenido: “Lo lograste”

A través de sus redes sociales dedicó unas sentidas palabras al creador de contenido - crédito @enlamovidacol/Instagram

Carolina Gómez es la novia de Yeferson Cossio, que ganó reconocimiento al confirmar la relación con el creador de contenido, despertando comentarios entre los internautas por su apariencia física. En repetidas ocasiones la joven ha expresado la admiración que siente por su pareja, con emotivos mensajes en sus redes sociales.

Asimismo, Gómez deja claro en sus publicaciones que se siente feliz de poder acompañar a Cossio en su proceso de recuperación tras la cirugía que se practicó para alargar sus piernas. Recientemente, mientras ambos disfrutaban de una noche de diversión en una discoteca, la también creadora de contenido aprovechó para hacer una reflexión a sus seguidores sobre esta etapa.

Cossio habría culminado su proceso de recuperación tras el éxito de su cirugía de alargamiento de piernas - crédito @yefersoncossio/Instagram @yefersoncossio/Instagram

Con palabras llenas de admiración por su pareja, Gómez destacó la valentía del antioqueño al superar cada fase del proceso de la cirugía y cada peldaño que escaló durante la dolorosa recuperación. Y es que, de acuerdo con las imágenes que se hicieron virales, Yeferson ya puede caminar y movilizarse por sí solo, e incluso, se le vio disfrutando en la pista de baile junto a su novia.

En el texto, la pareja del influencer destacó la felicidad que sintió Cossio en los últimos días al poder recuperar la movilidad de sus piernas tras el procedimiento: “Yef ha estado muy feliz diciendo: ‘qué alegría poder caminar’. Estoy muy orgullosa de ti, por fin estás saliendo de ese doloroso proceso, felicidades, lo lograste mi amor”.

Yeferson Cossio pidió disculpas a Carolina Gómez, su novia, por hacerla sufrir durante su cirugía de alargamiento de piernas - crédito @yefersoncossio/Instagram

Por otro lado, dejó una profunda reflexión sobre la normalización de las cosas que los seres humanos consideran ganadas por derecho propio como es ver, caminar o respirar: “Eso me puso a pensar tanto en lo mucho que normalizamos todo lo bueno que tenemos, como poder respirar, caminar, ver, etc. Recuerden que la vida es linda y siempre tenemos mucho por agradecer”.

Los comentarios no tardaron en aparecer de parte de los seguidores de la feliz pareja, con apuntes como: “Se ve que ella está muy enamorada de él y eso hace feliz a cualquiera”; “independiente que Jenn haya sido una gran mujer, el sol brilla para todos y Carolina lo ha hecho bien”; “a ella le tocó la mejor versión de Cossio, digan lo que digan”; “Jenn también fue una gran mujer”, entre otros.

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, dijo que aguantaría más "por verlo feliz" - crédito @yefersoncossio/Instagram

Yeferson Cossio se disculpó con su novia por ser egoísta

A través de sus InstaStories, el antioqueño publicó una serie de videos en los que aparece acostado junto a su novia y le pide disculpas por haberla hecho sufrir en el proceso de recuperación. Y es que, en repetidas ocasiones, Cossio ha señalado que la cirugía resultó ser más dolorosa de lo que pensó, pues no pudo conciliar el sueño en ocasiones, además, de que los músculos también han presentado inconvenientes como pérdida de fuerza.

También aseguró que, en medio de los fuertes dolores que le ocasiona la recuperación, ha sido su novia, la que en medio de la impotencia que le produce no poder hacer más nada por el influencer, lo acompaña incondicionalmente: “Amor quiero frente a todos pedirle disculpas por mi egoísmo. A ella le ha tocado todo mi proceso, que cada noche me despierto, sin exagerar unas 30 – 35 veces. A ella le ha tocado verme sufrir”.

El creador aseguró que es consiente que su intervención fue un acto de egoísmo, dirigiéndose hacia Carolina, a lo que ella no dudó en responder que “por verlo feliz, lo vale todo”. Los comentarios de los seguidores no tardaron en aparecer y algunos criticaron que cuando Jenn Muriel lo acompañó en su accidente, no tuvo la misma capacidad de pedir disculpas, mientras que otros respaldaron la actitud con su pareja.