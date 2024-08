Luis Colmenares afirmó que la muerte de su hijo “No es una lucha de familias con dinero”

El contador habló sobre la posibilidad de que el caso sea reabierto - crédito Colprensa/Facebook

El 8 de agosto se llevó a cabo la audiencia de sustentación de la solicitud de casación con la que la familia de Luis Andrés Colmenares, estudiante que fue encontrado sin vida en el parque Virrey en 2010, busca que sea revocada la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero.

En este procedimiento, la defensa de la familia Colmenares, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación coincidieron al afirmar que la muerte de Luis Andrés debe ser tipificada como un asesinato; sin embargo, esta última entidad solicitó que no sea aceptada la casación.

Ante este panorama y debido a que la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema no se conocerá en poco tiempo, el padre de Luis Andrés Colmenares, Luis Alfonso Colmenares, habló con Infobae Colombia sobre su balance tras la audiencia.

En primer lugar, Luis expresó que su familia tiene una expectativa positiva de lo que será la respuesta de la Corte Suprema, recordando que la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá era algo “absurdo”.

“La corte ahora va a entrar en el proceso del estudio detallado de todo lo que se aportó durante el juicio que fueron siete años y es que cuando el juez once falló y cuando el tribunal confirmó ese fallo, ahí hay pruebas que ni siquiera fueron valoradas, ni siquiera fueron tenidas en cuenta y que lo que se dedicaron más bien fue a desprestigiar las pruebas que aportó la fiscalía. No se valoraron de ninguna manera las interceptaciones telefónicas que fueron legalmente obtenidas por el CTI de la fiscalía”.

Luis Colmenares indicó que también tiene frustración por lo registrado durante la audiencia por parte del representante de la fiscalía, que afirmó que la muerte de Luis Andrés Colmenares había sido un asesinato, pero que no se debería reabrir el caso a pesar de que no hay culpables condenados por el caso.

“A pesar de todo ese esfuerzo, entonces llega ayer un fiscal que hace dos meses entró a la fiscalía, que ni siquiera conoce lo que se hizo durante el proceso a tumbar todo un trabajo. De manera absurda, porque fue una estupidez lo que planteó, todos los abogados que estaban en la sala quedaron perplejos de lo que dijo ese fiscal. Que se reconociera que hubo un homicidio, pero que no casara la sentencia, mira que yo no soy abogado y comprendo la estupidez en la que incurrió ese fiscal”, declaró Luis Alfonso a Infobae Colombia.

El contador aprovechó la oportunidad para desmentir un mito que se ha creado con la exposición del caso de su hijo, revelando que su abogado, Jaime Lombana, no les ha cobrado por sus servicios y que es una falacia afirmar que el proceso enfrentó a familias con dinero.

“El doctor Lombana está apoyándonos desde un principio porque él inmediatamente conoció el caso, enseguida concluyó que nos iban a aplastar y su condición humana porque él también tiene un hijo, lo impulsó a buscarnos y nos dijo «yo los quiero representar a ustedes, no les estoy pidiendo plata lo que les estoy diciendo es que yo los quiero apoyar a ustedes y los voy a defender»”, aseguró Luis Alfonso Colmenares.

De la misma forma, indicó que su hijo estudiaba en la Universidad de los Andes porque los engañó y antes de terminar el bachillerato hizo lo necesario para recibir una beca en esa institución.

“La gente considera que como el doctor Jaime Lombana, que es el abogado que siempre nos ha representado y que además es un profesional muy reconocido en nuestro país, entonces asumen que la familia Colmenares es una familia muy pudiente económicamente y no podía haber una equivocación más grande. No es una lucha de familias con dinero, somos como todas las familias de este país que tienen deseos de superarse. Luis Andrés estudió en la Universidad de los Andes porque me engañó, porque yo quería era que él estudiara en la Universidad Nacional, pero él sabía que yo no tenía recursos para darle una formación en la Universidad de los Andes como él quería”.

Por último, el contador invitó a los colombianos a no desistir ante las adversidades, indicando que, a pesar del paso del tiempo, confía en que en algún momento el caso de su hijo tendrá justicia.

“Que perseveren, que no desistan, que se llenen de fuerza y de fortaleza para buscar la justicia cada vez que alguien intente pasar por encima de la gente, porque eso es lo que nosotros hemos hecho desde el primer día, persistir y perseverar”.