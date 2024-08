Nueva denuncia de abuso sexual a una niña de 5 años en un colegio en Bogotá: la habrían metido a un baño y le taparon la boca con cinta

Autoridades educativas y la Fiscalía avanzan en investigaciones tras múltiples denuncias. Expertos exigen medidas urgentes para prevenir y atender estos casos - crédito Canva

Las cifras de violencia sexual en instituciones educativas del Distrito inquietan a las autoridades. Este año, la Secretaría de Educación ha recibido 4,486 denuncias de este tipo.

Un caso reciente en la localidad de Engativá involucra a una niña de 5 años, que según la denuncia presentada por su madre ante la Fiscalía, fue víctima de tocamientos por parte de estudiantes del mismo colegio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

El incidente en Engativá activó el denominado código blanco, protocolo empleado en estos casos. La denuncia, como consta en el informe médico inicial, fue presentada por la madre de la menor.

“... La niña llega a la casa del colegio con unas laceraciones en el cuello. Llega diciendo que le está doliendo el pecho, pues motivo por el cual nos alarma...”, afirma la madre de la menor en diálogos con Citytv.

La Secretaría de Educación revela miles de denuncias de violencia sexual en instituciones educativas. La Fiscalía investiga este y otros casos que alarman a la sociedad - crédito Canva

Mientras tanto, el mismo colegio presentó un reporte que señala al hermano de la víctima como presunto responsable del abuso. La Fiscalía gestiona una denuncia por el delito de acceso carnal con menor de 14 años.

En cuanto a las estadísticas en Bogotá, el panorama resulta alarmante. Durante el primer semestre del año, se han reportado 254 víctimas en la primera infancia (0 a 5 años), 1,619 en infancia (6 a 11 años), y 2,323 en adolescencia (12 a 17 años). A ello se suman 51 adultos (mayores de 18 años) que también han sido víctimas de violencia sexual.

Pese a las declaraciones de la madre de la menor, ella sostiene que su hermano no sería el responsable, y solicita que los culpables den la cara, según declaraciones a Citytv.

“‘Me entraron al baño, tres niñas, me tomaron de los brazos, me taparon la boca con cinta. Empezaron a tocarme por todo lado, yo me sentía asustada’”, dijo la menor a su mamá, según las declaraciones que tuvo en el medio mencionado.

“No quiero que esto quede así, yo quiero que esto se les investigue y que las personas, que realmente fue en el colegio, paguen por el crimen que le hicieron a mi hija”, finaliza la mujer.

Las autoridades se enfrentan a una dolorosa realidad. Este año ya se han recibido 4,486 denuncias de abusos en instituciones educativas. Un hecho desgarrador en Engativá resalta el problema - crédito iStock

En Engativá, donde se reportó el caso más reciente, se han registrado 295 casos de violencia sexual en lo que va del año. La Secretaría de Educación fue informada de este incidente por la profesora de la niña afectada. A raíz de las investigaciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) retiró la custodia de la menor a su madre mientras se investiga si el abuso ocurrió en el entorno escolar o familiar.

En vista de la difícil situación, la Fiscalía avanza con investigaciones detalladas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en los casos denunciados, asegurando la protección de los derechos de las víctimas.

Joven engañada en Tiktok víctima de abuso en Bogotá

Una joven de 17 años de la localidad de Usme, en la capital de Colombia, fue víctima de violencia sexual tras ser engañada por un hombre mayor con quien había entablado una relación a través de TikTok. Este suceso ha generado gran conmoción e indignación en la población.

Según el relato de la adolescente y su madre, recogido por el diario Q’hubo Bogotá, el agresor la contactó hace aproximadamente tres meses mediante redes sociales. Tras ganarse su confianza, la invitó a salir en varias ocasiones. La menor destacó que durante esas citas notó conversaciones incómodas, en su mayoría relacionadas con drogas y temas sexuales, lo cual la llevó a cortar comunicación con él por un período de 15 días.

Una adolescente de 17 años fue abusada sexualmente después de salir con un hombre conocido a través de TikTok. La comunidad exige medidas de protección - crédito iStock

A pesar de ello, el hombre reapareció y la invitó a salir de nuevo. “Nos vimos el sábado en el Restrepo, justo en la estación de Transmilenio. Ese tipo me había invitado a una fiesta, en la discoteca Praga, y yo acepté”, narró la joven.

La adolescente explicó que, al ingresar al bar, el sujeto pidió dos tragos. Ella decidió ir al baño y, a su regreso, comenzó a perder la conciencia después de beber uno de los tragos que él le ofreció insistentemente. Al despertar, se encontraba en la habitación de un hotel cercano al bar, donde fue abusada sexualmente. “Cuando ya me desperté, él se estaba poniendo la ropa. Ya eran las 11:00 a. m. del domingo”, declaró la víctima.

Este nuevo caso de violencia sexual ha generado una gran alarma en la comunidad, que exige justicia y medidas para proteger a los jóvenes de estos abusos.