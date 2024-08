Silvestre Dangond reveló las consecuencias que le dejó las grabaciones de novela ‘Leandro Díaz’: “Me comencé a meter mucho en el personaje”

El artista vallenato habló de los momentos difíciles después de terminar las grabaciones de la bionovela del Canal RCN - crédito Canal RCN

El19 de septiembre de 2022, las pantallas del Canal RCN fueron testigos del debut en la actuación del reconocido cantante de vallenato Silvestre Dangond en la telenovela biográfica Leandro Díaz, inspirada en la vida del célebre compositor colombiano.

La interpretación del artista urumitero en el papel de Leandro Díaz recibió una gran acogida del público; sin embargo, esta serie no sólo significó un reto artístico para Silvestre, sino también una oportunidad para rendir homenaje a un ícono del género vallenato.

Un artista se sinceró sobre el impacto que tuvo en su vida el interpretar a Leandro Díaz - crédito @Rabiahtpa/TikTok

El protagonista de la novela transmitida por Canal RCN y que actualmente se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video compartió en una entrevista con el periodista puertorriqueño Molusco las dificultades emocionales que enfrentó mientras interpretaba al difunto compositor vallenato, que era ciego. Esta experiencia resultó ser un desafío importante para Dangond debido a que nunca había participado en ninguna serie.

El intérprete de La locuras mías confesó que el papel de Leandro Díaz fue tan demandante emocionalmente que sintió la necesidad de retirarse de la vida pública por un tiempo: “Yo me retiré de la música porque venía de hacer una novela, ese fue otro rollo. Yo personifiqué al maestro Leandro Díaz, un genio ciego de la música vallenata, y la verdad a esos actores que son profesionales los admiro, pero yo sufrí mucho con el personaje y sentí un desgaste emocional muy fuerte”.

Durante de las grabaciones, el cantante reveló que la confusión entre su vida real y la del personaje fue tan grave que, en más de una ocasión, al leer el libreto, sentía que las historias narradas eran suyas: “Había momentos que me encontraba con el personaje, yo leía el libreto (...) y decía, ‘esto que le pasó a Leandro me pasó a mí’. Él no veía, pero yo sí veía. Entonces, yo me empecé a confundir y me comencé a meter mucho en el personaje y en los últimos momentos sufría muchísimo”, compartió.

Silvestre Dangond reveló que enfrentó graves dificultades emocionales por su primer papel como protagonista - crédito Canal RCN

Durante su diálogo con Molusco, el urumitero también comentó que duró 9 meses bajo una estricta rutina de rodaje, esto ocasionó que estuviera alejado de su familia y posteriormente afectarle en su cotidianidad: “Esa lejanía y esa soledad me llevó a vivir una experiencia linda, entregado 100% al personaje, pero una vida, a lo último, muy conectada con el sufrimiento porque el tipo sufrió muchísimo y yo terminé con esa tristeza del personaje y no me provocaba ir a tarima (…) Aproveché el momento para cambiar de ‘look’, no quería seguir viéndome como Leandro. Me veía al espejo y me veía anciano. Me colocaba ropa juvenil y me seguía viendo con años encima (...) es un rollo, solamente lo que hemos pasado por ahí porque sé que me pasó a mí, le ha pasado a mucha gente”.

“Mi hijo ‘El Monaco’ le dijo a su mamá: ‘Mami, yo noto a mi papá raro, yo siento que su comportamiento no es el mismo’, mis hijos ya empanzaban a notar algo y yo no me había dado cuenta (...) yo lo primero que hice fue me retiro e irme para Europa y yo en la mañana me levantaba como si ya fuera al set de grabación porque era de lunes a sábado levantándote a la misma hora”, añadió el cantante.

El cantante se alejó de la vida pública después de protagonizar ‘Leandro Díaz’ por el desgaste emocional que tuvo - crédito Canal RCN

La telenovela no solo significó una prueba personal para Silvestre Dangond, sino también una manera para conocer en profundidad el legado de Leandro Díaz. La producción contaba la vida del maestro de la música vallenata que falleció en 2013, destacando sus talentos a pesar de su ceguera.

El reto de representar a una figura tan icónica en la cultura colombiana resultó ser mayor de lo que anticipó al aceptar el papel: “Yo quería hacer ese personaje, yo no nunca había actuado, no me llamaba la atención actuar (...) es un personaje muy icónico, así como Carlos (Vives) hizo Escalona era de la misma línea, eran compañeros (...) yo quería hacer esa novela porque me llamaba la atención me seducía el personaje y quería entrar en su universo (...) era un genio, Dios le dio poderes”.