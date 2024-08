Karen Sevillano se sinceró sobre qué opina de Yina Calderón: “La gente está diciendo que quedó fea”

La ganadora del reality respondió las críticas de Yina - crédito @FajasYinaCalderonOficial @karensevillano | Edición: Infobae

En una entrevista para el pódcast de Camilo Pulgarín llamado Gordas de envidia, Karen Sevillano, ganadora de La casa de los famosos Colombia, rompió el silencio y se refirió a las críticas que ha enviado Yina Calderón en su contra.

Yina ha dicho en repetidas ocasiones que Karen Sevillano se volvió irrelevante después de salir del reality; sin embargo, Karen parece no tomarla con importancia, ya que incluso aseguró que le cae bien y que no le parece que haya quedado mal después de su intervención en el rostro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“A mí ella no me cae mal y la gente está diciendo que ella se hizo una cirugía en la cara y que quedó fea. A mí no me parece que quedó tan fea, yo la defendí y mira que ella en persona se ve mejor”, dijo la caleña.

Karen explicó que tuvo la oportunidad de conocerla hace un tiempo y que le pareció que se ve mejor en persona. “Yo la vi hace tiempo en los cumpleaños de Marcela Reyes, pero ella no es fea, mi opinión honesta es que no quedó fea después de lo que se hizo”.

La caleña aseguró que Yina no la cae mal - crédito @lapola1023 / TikTok

Aunque las devoluciones de Karen aparentemente no responden de manera agresiva a la empresaria de fajas, algunos internautas aseguran que la caleña solo se burló del físico de Yina de manera indirecta, mientras otros aseguran que fue sincera.

Los roces de Yina y Karen

En junio, Yina Calderón reveló en una entrevista para La Red Viral que desde hace un tiempo mantiene una relación un poco tensa con Karen Sevillano; sin embargo, aclaró que los problemas vienen desde antes que la caleña entrara a La Casa de los Famosos.

“A mí, Karen Sevillano no me cae bien, no por lo que ha hecho en el programa; no me cae bien porque yo tengo problemas con ella desde antes. Yo quiero aclarar eso, pero eso no quiere decir que yo no acepte que ella no ha generado contenido a ese programa” dijo.

Incluso en la entrevista aseguró que no quería que ella fuera la ganadora del programa y que en su lugar le hubiera gustado ver a Julián Trujillo con el millonario premio, pero aclaró que Karen fue una de las que más contenido dio durante el programa.

Yina Calderón se refirió a la participación de Karen Sevillano en La casa de los famosos-Colombia - crédito @canalrcn/Instagram

Recientemente, Yina junto a Epa Colombia hicieron un en vivo en el que aseguraron que Karen Sevillano desde que salió del programa ha perdido relevancia y criticaron que no ha hecho nada importante con todo el dinero que ganó.

“Karen ya no está pegada, además no ha hecho nada con la plata, si ella se gana 500 millones de pesos, pues saque el 10% y regale a todos los niños, deles mercados, demuestre qué ha hecho con el dinero, en cambio, hay gente que de ese programa sí ha regalado”, explicó Epa Colombia asegurando que Omar Murillo más conocido como Bola 8 sí donó algo de dinero.

“Nosotras dos estuvimos en otro programa y esa mujer grite y grite e irrespete a todo el mundo, hasta que yo dije: ‘¿Sabe qué?, me retiro’. Ella es grosera, es una persona que siempre está gritando, que quiere llamar la atención”, añadió la empresaria de fajas.

Las influencers también hablaron de La Segura, y le reclamaron por no ayudar con toda la plata que se ganaron dentro del reality. “Es que La Segura es una ardida, ella no puede creer que la hayan sacado del programa”, dijo Yina.

Algunos internautas aseguran que Karen le tiró una indirecta a Yina en el Pódcast de Camilo Pulgarín - crédito @karensevillano/IG

Aunque esta es la crítica más reciente que ha lanzado Yina, Karen Sevillano no se ha referido específicamente al tema de su dinero. Las redes aseguran que su participación en el pódcast de Camilo Pulgarín fue una indirecta; sin embargo, algunos seguidores de la caleña la han defendido asegurando que no tiene por qué darle cuenta de lo que está haciendo con los 500 millones de pesos.