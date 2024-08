Esta es la manera correcta de preparar el jugo verde para bajar de peso

Ingredientes del jugo verde -crédito visualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

El jugo verde es una bebida para quienes buscan llevar una alimentación saludable. Se elabora principalmente con hojas verdes, como espinacas, combinadas con frutas y otros vegetales para mejorar el sabor y aportar diferentes nutrientes. Estos jugos son conocidos por ser ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes, lo que los convierte en una opción ideal para desintoxicar el organismo y mejorar la digestión.

Juan Uribe, médico cirujano especialista en medicina deportiva, egresado de la Universidad CES, destacó en diálogo con Infobae Colombia las propiedades del jugo verde: “Es rico en fibras, en micronutrientes, que son importantes para el intestino y para el cuerpo en general, es rico en micronutrientes como la vitamina A, vitamina B, vitamina C, es rico como antioxidante, también tiene muchos fitonutrientes”.

El creador y desarrollador del ‘Método Médico Juan Uribe’, que consiste en crear una cultura saludable incluyendo el deporte y una buena alimentación, destacó que “el jugo verde es muy importante, es muy bueno, tampoco tiene propiedades mágicas, pero es un jugo que realmente puede ser efectivo en la nutrición y en la micro nutrición del cuerpo a través de estos antioxidantes, de estos micronutrientes y como antioxidante es importante para que el organismo pueda procesar nutrientes a nivel hepático”.

El consumo regular de jugo verde puede contribuir a una mayor ingesta de fibra, hidratar el cuerpo y proporcionar energía. Sin embargo, es importante recordar que no deben considerarse un sustituto de las comidas equilibradas y deben formar parte de una dieta variada y nutritiva.

“El jugo verde no se le puede atribuir una función directa en la reducción de peso, simplemente la gente lo ha asociado porque se ponen a tomar jugo verde y a eliminar otras comidas entonces prácticamente por eliminación pues ellos hacen una asociación que realmente no es real en la reducción de peso, o sea, que al jugo verde no se le puede atribuir una función directa en la reducción de peso”, añadió el socio fundador del Centro de Medicina Deportiva y Rehabilitación Cardiaca Cemde.

Aunque el jugo verde tiene numerosos beneficios, es importante tener en cuenta algunas precauciones para evitar efectos negativos en la salud: “Si tomas todos los días jugo verde, es como decir como si me comiera una ensalada todos los días, es importante las cantidades, el tipo de cosas que yo le ponga al jugo verde porque hay mucha gente que abusa de la fruta, entonces ya es un jugo que es excesivamente rico en fructosa, entonces en lugar de ayudar antes te puede perjudicar, es importante la composición del jugo verde cómo lo vas a hacer, qué le vas a echar, qué tipo de cosas verdes, es muy importante el tipo de preparación que estás haciendo con ese jugo verde porque si me paso en ciertos ingredientes, específicamente frutas, me puede antes perjudicar por el nivel de fructosa, va a ser un índice glicémico mayor”, advirtió el doctor que ha acompañado en los procesos médicos deportivos a futbolistas colombianos como Fredy Guarín y Juan Fernando Quintero.

“En general el jugo verde se puede utilizar, es muy bueno, pero no con esas propiedades mágicas de reducción de peso, más lo diría yo como propiedades de antioxidantes, toda la parte de los fitoterapéuticos que tienen las frutas y verduras y la parte de los micronutrientes, vitaminas y antioxidantes, para mí ese es el concepto que el jugo verde puede ayudar, como decir es una forma de comer ensalada, de una forma licuada y tiene unos beneficios muy importantes pero no son milagrosos ni tampoco te van a hacer una reducción de peso, la gente lo ha asociado”, añadió el doctor Juan Uribe en diálogo con este medio.

Algunas recetas comunes de jugo verde incluyen ingredientes como:

Espinacas

Apio

Pepino

Manzana verde

Limón

Jengibre

