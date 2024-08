Ana Lucía Domínguez ya tiene todo listo y reveló lo que llevará para el nacimiento de su hija

La actriz dejó ver todo lo que llevará a la clínica para el nacimiento de su hija - crédito @analuciado/Instagram

En diciembre de 2023, Ana Lucía Domínguez confirmó que estaba en la dulce espera de su primogénita, Luciana. La actriz, junto a su esposo, Jorge Cárdenas, compartieron la noticia con sus seguidores con un emotivo video en el que revelaron algunos detalles, mientras estaban en Medellín disfrutando tiempo de calidad con la familia.

Desde que los enamorados padres se enteraron de su embarazo, no han dejado de publicar cada detalle de lo que significó la noticia de la llegada de su primer bebé, dejando claro que esta etapam los tiene emocionados. “Aquí comienza una nueva aventura 😍Siempre de la mano de Dios🙌🏽Gracias por este regalo🙏🏼💙🩷🤰🏽”, escribieron en el pie de la publicación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La pareja de actores reveló el género y el nombre que tendrá su primogénita: Luciana fue el elegido - crédito @analuciado/Instagram

La reconocida actriz, recordada por su participación en producciones como Pasión de Gavilanes y Pálpito, realizó una publicación en su cuenta de Instagram, en la que reveló los infaltables en la pañalera que llevará a la clínica. Entre los elementos que tuvo en cuenta a la hora de empacar, destacan los pañales, que son pieza clave en los primeros días de vida de la bebé, además, incluyó los baberos.

Previendo cualquier imprevisto que se presente con Luciana, como unas uñas largas, Ana Lucía Domínguez decidió empacar una lima de uñas con luz, resaltando que es fundamental estar preparada para lo que viene. En la publicación, la actriz aseguró que la guía estuvo basada en las matronas de su casa así como diferentes publicaciones que vio en Instagram.

“Hoy no les voy a mostrar lo que yo voy a llevar para la clínica, sino lo que voy a llevarle a Luciana, entre lo que me han dicho mis matronas y lo que he visto en redes sociales, es realmente indispensable”, dejando claro que es posible que algunas cosas que lleva no las va a utilizar y prefiere que no le hagan falta.

La actriz de 'Pasión de Gavilanes' estuvo rodeada de amigos, entre los que están el actor Christian Tappan - crédito @analuciado/Instagram

Un elemento que causó curiosidad fue una lámpara de luz roja y que emite ondas de ruido blanco, logrando así que la menor tenga un sueño reparador: “Todos deberíamos dormir con la luz roja, para descansar mejor … Sé que me van a ver un poco raro y los doctores, pero si lo tengo y lo voy a llevar”, mientras mostraba los peluches de apego junto con una herramienta indispensable para calentarle las toallitas a Luciana.

Además de la ropa, las pijamas con las que dormirá Luciana por dos noches –o tres, dependiendo de la forma en que nazca– y otros artículos esenciales para sus primeras horas de vida, la actriz prestó especial atención al entorno en el que estará la recién nacida. Incluso, ha adquirido diferentes elementos para que su bebé no sienta el cambio brusco de su permanencia en el vientre al ambiente del exterior que encontrará.

“Sé que en las primeras semanas no hay que ponerles nada, sé también que no hay que aplicarles nada, pero lo llevo por si de pronto me dicen en la clínica que lo necesitan”, recalcando que se ha preparado durante estos nueve meses de gestación para la llegada de su hija y que venga con todas las comodidades suficientes.

Ana Lucía Domínguez presumió cómo se ven sus nuevas curvas en el embarazo - crédito @analuciado/Instagram

Aseguró que junto a su esposo, el cantante y actor Jorge Cárdenas, no ven la hora de que su hija llegue a sus brazos y puedan disfrutar de esta nueva etapa que los tiene emocionados. Los comentarios en la publicación dan muestra del cariño que sienten sus seguidores, en los que expresan que esperan que su hija llegue a un hogar lleno de amor, cariño y sobre todo, que goce de buena salud.