Cumpleaños de Bogotá: así fue para estos actores de afuera iniciar su carrera en la capital

Actores colombianos hablaron acerca de su experiencia de mudarse en Bogotá para iniciar una carrera artística - crédito @mariairenetoro - @juanpitiacosta/Instagram

La capital colombiana cumple 486 años y es considerada para muchos como una de las ciudades más dinámicas y competitivas del país en términos de oportunidades y crecimiento laboral, sobre todo es notorio en la industria del entretenimiento.

Bogotá ha sido la sede para la creación de contenido audiovisual como producción de cine y televisión; además, se destaca en sus teatros. Este manejo ha sido impulsado por una combinación de factores: la presencia de talento local y de otras partes del país y una infraestructura adecuada para llevar a cabo proyectos de gran escala.

Para muchos, Bogotá es una ciudad llena de oportunidades laborales y de crecimiento - crédito IDU

Asimismo, la oferta cultural y de entretenimiento en la capital es diversa, con una amplia variedad de teatros, salas de conciertos, galerías de arte y festivales que tienen lugar a lo largo del año, atrayendo tanto a locales como a turistas.

Este ambiente es favorable para los artistas que desean cumplir sus sueños en Bogotá. Para algunos es una tarea difícil y otros se adaptan fácilmente a la ciudad conocida como “La nevera“. Así fue el caso del actor Juan Pablo Acosta, que actualmente participa en la serie La primera vez de la plataforma de streaming Netflix.

El actor Juan Pablo Acosta contó su experiencia al mudarse a la capital a los 17 años - crédito captura de pantalla de Caracol Televisión

El también director reveló a Infobae Colombia que mudarse a la gran ciudad no fue nada fácil. Llegó a los 17 años desde el municipio de Arbeláez, Cundinamarca: “Mudarme a Bogotá fue bastante complejo, porque yo soy de un pueblo y me vine muy joven a Bogotá, a los 17 años, recién cumplidos entonces fue enfrentarme a un monstruo que no conocía y la decisión la tomé porque tenía el ferviente deseo de estudiar artes escénicas”, reveló el artista.

El actor de producciones exitosas como Arelys Henao: Canto para no llorar, el cártel de los sapos: El origen, La nieta elegida y muchas más cree firmemente que Bogotá es la ciudad de las oportunidades: “Aquí llegan todas las personas de todo el país que quieren conseguir un sueño o una meta, de estudiar, de formar empresa, creo que Bogotá es una ciudad subvalorada porque nos han hecho creer siempre que es una ciudad difícil, que es una ciudad agresiva, pero las grandes ciudades del mundo son así. Entonces creo que es una ciudad muy noble que, pues –obviamente– tiene todos los problemas de ciudad, pero que para que uno pueda surgir tiene muchas oportunidades y están siempre a la mano de quien sea capaz de ver dónde están”, expresó en diálogo con este medio.

Diversos artistas consideran a la capital colombiana como un lugar lleno de posibilidades para alcanzar sus sueños - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Por el contrario, la actriz manizaleña María Irene Toro se mudó a la capital del país desde muy pequeña por decisión de sus padres: “Para mí, mudarme a Bogotá fue una decisión que cuando yo era muy pequeña la tomaron mis padres, yo tenía 7 años entonces, fue algo muy natural. Yo tengo muy arraigadas mis raíces paisas y santandereanas, pero soy muy rola, así que todo fluyó muy bien”.

Toro, que se destaca en producciones como El paseo 5, El reality, La mamá del 10, La pachanga y muchas más contó cómo fue crecer en la capital colombiana: ”Mi infancia y mi adolescencia en Bogotá fueron maravillosas, porque yo viví la época de los ochentas y los noventas, esa música en español y en inglés que a mí me encanta, el rock en español, el rock en inglés que son mi música favorita. Entonces yo la pasé muy rico, andaba con mis amigos del conjunto donde vivíamos, en los conjuntos porque me mudé varias veces fue una niñez y una adolescencia muy sana, muy tranquila, pero muy feliz”.

La actriz habló de su niñez en Bogotá - crédito @mariairenetoro/Instagram

Asimismo, reveló que lo más rolo que hacían en su familia y cuál es comida típica de la ciudad: “Lo más rolo que hacía con mi familia, era irme a los paseos de La Sabana, a comer a Sopó postres, viajar a sitios de tierra caliente como cerca Girardot, La Mesa, Anapoima, todo eso era como los planes favoritos (…) Mi comida típica favorita es el ajiaco”..

La manizaleña afirmó que Bogotá es la ciudad del crecimiento laboral porque “brinda oportunidades a todas las personas tanto de aquí, como de afuera. No en vano la capital y está viviendo un progreso muy importante y muy significativo”.