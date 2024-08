ELN desmiente comunicado en apoyo a dictadura de Maduro: varias figuras políticas colombianas cayeron y compartieron la publicación

ELN dice que comunicado en favor de Nicolás Maduro es falso - crédito AFP

Como “falso” calificó la Delegación de Paz del ELN un comunicado que ha estado circulando en redes sociales en el que la guerrilla se compromete a defender, por las armas, la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. El texto ha sido compartido por varias figuras políticas colombianas como Germán Vargas Lleras, Enrique Gómez, María Fernanda Cabal, entre otros.

ELN desmiente comunicado en apoyo a Nicolás Maduro - crédito @DelegacionEln

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Vargas Lleras fue uno de los más ofendidos una vez salió el texto: “Los Elenos están dichosos con la permanencia de Maduro en el poder, y cómo no, si llevan años teniendo al territorio venezolano como su retaguardia bajo la protección de esa dictadura; por eso es que no les interesa avanzar en ninguna negociación en Colombia, a no ser que les entreguemos el país”.

Por su parte, Enrique Gómez escribió: “No extraña que los narcoterroristas del ELN respalden la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y como criminales que son, amenazan con usar las armas contra los venezolanos. Esto es lo que nos espera colombianos, ese es el desespero de este desgobierno para imponer a esos criminales como “actores políticos” en el país. Recuerden que ellos han advertido que jamás dejarán las armas”.