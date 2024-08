Vinos de Colombia, una industria que ha crecido en los últimos años

La cultura del vino en Colombia ha crecido en los últimos años - crédito Leonardo Muñoz/Efe

En Colombia, la industria del vino ha estado creciendo en los últimos años, actualmente hay empresas que se dedican exclusivamente a este negocio. Debido al clima tropical y la ubicación geográfica, el país nunca se ha caracterizado por ser pionero en la producción del vino; sin embargo, ha comenzado a destacar.

Vinos Colombia, que es una industria de iniciativa privada y sin ánimo de lucro, trabaja en la investigación científica de variedades de uvas nobles. La entidad pretende estudiar su adaptación en el clima del país. John Edward Franco, enólogo de la empresa, mencionó la forma en la que este proyecto ha venido creciendo, y en qué se encuentran trabajando para cumplir con los objetivos en la producción de vinos a futuro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“El proyecto surgió cuando me recibí de enólogo, hace 20 años y llegué a Colombia y no había nada, no había genética, materiales vegetales, entonces decidí importar todos esos materiales. 150 variedades de todo el mundo de las cuales nos dedicamos a investigar y como resultado obtuvimos un viñedo funcional”, dijo el enólogo.

El clima tropical del país hace que no sea favorito en su producción - crédito EFE

Esta empresa ha logrado colocar a Colombia en una buena posición en la viticultura a nivel internacional, por medio de investigaciones que se han mostrado en congresos mundiales la OIV, Organización Internacional de la Viña y el Vino.

La industria tiene como meta ser reconocida, y pretende que, en el sector del turismo, cuando llegue un extranjero a un restaurante pida un vino colombiano y no uno chileno, argentino o europeo.

Bogotá recibió a Expovinos en su edición 19

Del 1 al 3 de agosto la capital colombiana fue la anfitriona de la edición número 19 de Expovinos, un evento, para los amantes de esta bebida, que es considerado como el más importante en Latinoamérica. La feria fue realizada en Corferias y tuvo como objetivo reunir a enólogos, sommeliers, periodistas especializados y al público en general, es un espacio dedicado exclusivamente al mundo del vino.

Más de 90 proveedores procedentes de los más importantes viñedos del mundo, como España, Chile y Argentina, hicieron presencia en la feria, que además reunió a otros países que integran alrededor de 344 referencias del vino blanco, así como 212 variedades de espumantes, 870 de vino tinto, 126 de rosado y 24 de vino dulce.

Edición 2024 de Expovinos en Bogotá - crédito Colprensa

“El mercado del vino en Colombia mueve 289 millones de dólares anuales, impulsado por el motor de un consumo de 1,2 litros por persona y 3.290 millones de cajas de 9 litros vendidas. En la primera edición de Expovinos, en 2005, en el país apenas se bebían 0,3 litros por persona al año; y en la versión del 2018 se llegó a la cifra de 0,75 litros anuales. En 2023 alcanzamos los 1,2 litros, lo que representa un crecimiento del 300% en los 19 años de historia de Expovinos”, indicó el gerente general de Grupo Éxito Carlos Mario Giraldo.

El país invitado a este evento fue Portugal, que deslumbró a los asistentes con la degustación de sus mejores vinos como Oporto, Madeira, Vinho Verde, entre otros. La nación europea cuenta con más de 500 variedades de uvas de la región.

Portugal es el cuarto productor de la Unión Europea y el sexto a nivel mundial, pues en 14 de sus regiones se producen 700 millones de litros de vino. “En Expovinos los colombianos podrán conocer y disfrutar de variedades de vinos lusos como Vinho Verde, Oporto, Douro y Madeira, entre muchos otros tipos de vinos, de un país que cuenta con más de 500 variedades de uvas autóctonas”, afirmó José Rafael Arango, sommelier del Grupo Éxito.