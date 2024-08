Así funcionará la medida relacionada con el diésel que le costará millones de pesos a los colombianos

En la actualidad, el precio del galón de diésel (ACPM) es de $9.614 - crédito Colprensa

El presidente Petro anunció ajustes en el precio de la gasolina y el diésel en todo el territorio nacional a partir del 4 de agosto de 2024. La medida busca reducir el gasto público y afrontar el déficit que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que subsidia un porcentaje del precio de este recurso.

Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la medida aplica para grandes consumidores, “empresas que tienen su propia logística, que no van a las bombas. Y se encuentran principalmente en sectores como la producción de cemento, la minería, las explotaciones de petróleo y carbón y el sector de la caña”.

El jefe de cartera también explicó que el aumento no tiene validez para las empresas dedicadas a la generación de energía que estén instaladas en zonas no interconectadas, ni para los sistemas integrados de trasporte masivo de pasajeros, como Transmilenio, MIO o el metro de Medellín. Además, indicó que el precio en las estaciones de gasolina no tendrán modificaciones.

Ministro de Hacienda afirmó que en próximos años subirá el precio del diésel- crédito Colprensa

Para cerrar la brecha de $12 billones que hay en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc), a causa del subsidio del diésel (Acpm), 150 empresas se verán obligadas a pagar $1.000 más por la gasolina. “Tenemos que cerrar una brecha, que es insostenible, y que este año debería tener un incremento de entre $2.000 y $3.000, ya que la brecha es de $6.000, y habría que cerrarla entre 2024 y 2025, pues no se puede cerrar de golpe”, dijo el ministro de Hacienda.

Según las cuentas de la cartera liderada por Bonilla, el país tendrá un ahorro de $50.000 millones, porque los grandes consumidores representan el 5 % del consumo total de este recurso. Asimismo, anunció que se implementarán más medidas para contrarrestar el déficit del Fepc pese a que aún no está decidido, es necesario “cerrar esta brecha de $6.000 entre este y el próximo año”, dijo Bonilla.

Las alertas que prende el aumento de precio del diésel

El aumento del precio del diésel generó fuertes rechazos por parte de los gremios de transporte de carga en Colombia, que han mostrado su descontento ante la medida del Gobierno. Para Arnulfo Cuervo, vicepresidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), la decisión traería efectos negativos para la economía del país y para los bolsillos de los colombianos.

Según transportadores de carga, el aumento del precio del diésel impactará el costo de vida en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Su mayor preocupación es la carencia de un incremento gradual del valor de mercado de este producto, similar al que se aplicó al precio de la gasolina. A su juicio, la falta de escalonamiento puede tener impactos directos en los grandes consumidores, como los productores de cemento, que podrían verse obligados a trasladar este aumento a los precios de sus productos, lo que afectaría el desarrollo del sector de la construcción, un sector fundamental para la economía nacional.

Por tal razón, solicitó al Gobierno liderado por el presidente Petro excluir al sector de transporte de carga de los incrementos al precio del diésel, ya que “pondrían en peligro el abastecimiento nacional de alimentos, lo cual es crucial para la estabilidad económica y social del país”.

Para los expertos, la medida puede afectar el abastecimiento de productos básicos para la canasta familiar - crédito Shutterstock

Además, señaló que el aumento del precio del diésel afectaría a las tarifas de peajes, que recientemente aumentaron su valor e intensificaría todavía más la carga sobre los costos operativos de los transportadores de carga. De acuerdo con el vicepresidente de Fedetranscarga, esto crea un escenario donde el incremento de costos es inevitablemente trasladado a los precios finales de los productos, lo que provocará un aumento generalizado del costo de vida para los colombianos.