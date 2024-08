RCN perdería el rating del ‘MasterChef Celebrity’ después de publicar por error el próximo eliminado de la competencia

Un error de RCN llevó a una filtración accidental del programa - crédito Canal RCN

Un error monumental del Canal RCN desató una ola de reacciones en las redes sociales, al revelar antes de tiempo la eliminación del actor y productor Víctor Mallarino en la sexta temporada del programa MasterChef Celebrity.

La filtración ocurrió cuando un video que muestra la emotiva despedida de Mallarino fue publicado accidentalmente en la cuenta oficial de Instagram del programa, @masterchefcelebrityco. Aunque el contenido fue borrado rápidamente, varios usuarios consiguieron grabar el video y lo compartieron en las redes sociales, generando una gran polémica en las diferentes plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El video filtrado muestra la emotiva despedida de Víctor Mallarino en el programa de cocina - crédito @Debocaenbocanoticias/TikTok

En las imágenes se puede observar a Víctor Mallarino, de 67 años, despidiéndose de sus compañeros de reality y de los jurados Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría. Con un tono bastante triste, Mallarino expresó: “Soy Víctor Mallarino este es lamentablemente, este es mi último día en MasterChef Celebrity”.

La noticia de que el presentador y productor dejó la competencia después de una intensa temporada en la que demostró sus habilidades culinarias junto a otras celebridades, generó una gran ola de reacciones. Algunos usuarios mostraron su sorpresa y molestias por el spoiler por parte de la productora: “Ay no, pero cómo me van a hacer ese spoiler tan horrible”; “¿Cómo que Víctor sale de #MasterChefCelebrityColombia ?”; “🥺 ay no”; “Me da pesar por Víctor”; “Todos somos humanos y cometemos errores”, fueron algunas opiniones en las redes sociales.

Victor Mallarino salió de la competencia, según un video publicado por RCN - crédito Canal RCN

Además, algunos consideraron que la filtración del video podría afectar el rating, sobre todo en el capítulo de eliminación en el que se define qué famosos se despiden de la competencia.

La razón del spoiler sería porque MasterChef Celebrity se graba con antelación y se emite con los capítulos pregrabados, lo cual permite la edición de los segmentos y las entrevistas, pero al parecer la productora cometió el error de publicarlo antes de tiempo.

Asimismo, el presentador y experto en telenovelas Carlos Ochoa resumió lo sucedido en su cuenta de Instagram @carlosochoatv, donde mostró la reacción de sus seguidores al error del Canal RCN: “Dios mío santo, Dios mío santo, se filtró un video de Masterchef Celebrity desde la misma cuenta oficial, donde cuentan que Víctor Mallarino ya salió del programa (...) que conste que yo no fui porque yo no trabajo allá, simplemente supe que ya terminaron las grabaciones de Masterchef Celebrity y que ya hay los cuatro finalistas y estoy averiguando quiénes serán”, reveló.

El presentador habló del error que cometió RCN al mostrar el próximo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’ - crédito @carlosochoatv/Instagram

”Cuando vi esto casi me voy para atrás, imágenes que subieron a Instagram de inmediato. Todos los seguidores empezaron a mandarme videos de la captura. Ay Dios mío, bendito, ¿cómo pasa esto? Ya sabemos que Víctor Mallarino no llegó a la final de Masterchef Celebrity, lo que sí tenemos claro, muy claro, es que fue un error terrible que mucha gente viera este vídeo adelantado, lo que no ha pasado en el programa. ¿Ustedes quiénes creen que llega a la final de este programa? ¿Les ha gustado o les ha parecido un poco regular regular? En rating le va mejor el sábado y el domingo que en los días de semana donde se enfrenta al desafío”, agregó el presentador en sus redes sociales.

Víctor Mallarino no solo es conocido por su participación en el programa de cocina, sino que es un rostro familiar en la televisión colombiana por su trabajo como actor y productor. Su trayectoria incluye una destacada actuación como presentador en el reality Desafío de Caracol Televisión, donde fue el conductor principal durante cuatro ediciones.

La sexta temporada del programa se ha robado la atención de los televidentes con desafíos culinarios y la participación de numerosas celebridades. A medida que la competencia avanza, el público sigue de cerca cada episodio, comentando y apoyando a sus favoritos en redes sociales. Los eliminados del programa hasta ahora son: Camilo Sáenz, Gabriel Murillo, Brian Moreno y Andrés Toro.

<br/>

<br/>