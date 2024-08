Gustavo Petro dice que si no se hubiera “saboteado” el proyecto del metro subterráneo ya se “estaría usando”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a mencionar el proyecto de movilidad de un metro subterráneo en la ciudad de Bogotá - crédito REUTERS/Nathalia Angarita

La concejal de Bogotá Donka Atanassova, del Pacto Histórico, reveló recientemente un hallazgo sobre el avance de las obras del viaducto de la primera línea del metro de Bogotá.

Durante la segunda sesión de la subcomisión de seguimiento a las obras del metro, se dio a conocer un retraso del 40.9% en la construcción del viaducto, según la concejal.

Ante esa denuncia, el presidente Gustavo Petro Urrego respondió en su cuenta de X, que el metro de Bogotá ya se estaría usando si no se hubiera bloqueado su proyecto de metro subterráneo, que él propuso cuando fue alcalde de Bogotá.

El presidente Petro señaló, además, que el “sectarismo político” afectó el interés general de la ciudad.

”Sino se hubiera saboteado el proyecto metro subterráneo, hace años Bogotá lo estaría usando. El sectarismo político sacrificó el interés general de Bogotá”, fueron las palabras del jefe de Estado en su cuenta de X.

Frente a las palabras del jefe de Estado, el alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán, le respondió que el metro elevado, no es una propuesta o una idea, sino que es una realidad. Y además contestó sobre la idea de hacer el proyecto de forma subterránea que no tenía ingeniería.

“Presidente, este metro no es una propuesta, no es una idea. Es una realidad y se está construyendo. Es imposible saber cuándo hubiera entrado en operación un metro que no tenía ingeniería de detalle ni tampoco tuvo financiación garantizada ni licitación para sacarlo adelante”, dijo el mandatario local en su cuenta de X.

Y aclaró sobre el proyecto de infraestructura vial de la capital colombiana que: “La Línea 1 del Metro de Bogotá avanza. A 30 de junio, el proyecto estaba en 35,73% de ejecución”.

Con respecto al retraso antes mencionado explicó que: “El viaducto efectivamente tiene una desviación, pero no ha habido incumplimiento de ninguno de los hitos. Debería ir en 22,1% y va en 13,6%. Estamos trabajando día y noche para recuperar el tiempo y ajustarnos al cronograma para diciembre. Pero, por ejemplo, los sistemas metroferroviarios y el material rodante tienen un adelanto: van en 27%, mientras que, según el cronograma, tendrían que estar en 18%”.

En ese sentido, el alcalde de Bogotá, finalizó su mensaje en la red social X invitando al presidente Petro a dejar de lado las discusiones sobre proyectos hipotéticos y en su lugar, a enfocarse en trabajar conjuntamente para avanzar en los proyectos reales, como la línea 1 del metro. Indicó que eso es lo que espera Bogotá y todo el país.

Y es que, en la noticia a la que reaccionó el presidente Gustavo Petro, se contaba que en dicha sesión participaron representantes de varias entidades, incluyendo la Empresa Metro de Bogotá, la Secretaría de Movilidad, el IDU, la Secretaría de Planeación, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). José Ricardo Villadiego Bockelmann, subgerente de construcción e infraestructura de la Empresa Metro de Bogotá, informó que, según el cronograma inicial, el proyecto debería haber avanzado un 22%. Sin embargo, hasta la fecha solo ha alcanzado un 13%, lo que representa un avance del 59.1% de lo previsto, resultando en un déficit del 40.9%.

Por ese motivo, la concejala Atanassova manifestó su inquietud sobre la presentación de la empresa, señalando que los datos eran poco claros y no detallaban con precisión los avances específicos en la ruta crítica del proyecto. “La falta de claridad en la información proporcionada oculta los problemas reales en la ejecución del componente viaducto”, expresó la servidora pública al respecto.

En ese sentido, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó una serie de recomendaciones destinadas a optimizar el diseño del proyecto de la capital colombiana, priorizando un enfoque centrado en las personas y costos reducidos, sin necesidad de subterranizar el borde oriental. Sin embargo, tanto la gerencia del proyecto como la alcaldía rechazaron estas propuestas.

