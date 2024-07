La Jesuu respondió a las acusaciones de Epa Colombia y defendió a Daiky Gamboa: anunció medidas legales

La Jesuu rechazó los comentarios de Epa Colombia contra Daiky Gamboa y anunció medidas legales - crédito @lajesuu/Instagram

En los últimos días se produjo una polémica en redes sociales durante una transmisión de Yina Calderón en la plataforma Kick que tuvo como invitada a Epa Colombia. Pero lejos de ser un nuevo cruce de palabras entre ambas, las dos influenciadoras se refirieron a distintos temas durante la sesión, incluyendo lo ocurrido con Valentina Ruiz, mejor conocida en redes sociales como La Jesuu.

Durante dicha sesión recordaron lo que le sucedió con la vallecaucana el pasado mes de mayo, cuando reveló que una expareja le robó cerca de 1.500 millones de pesos mediante inversiones que resultaron ser fraudulentas. Pero durante la sesión sorprendieron al afirmar que dicha expareja era en realidad Daiky Gamboa.

“Epa nos cuenta que quien robó a La Jesuu no fue su exnovio, no fueron sus amigos, sino que fue presuntamente Daiky Gamboa, el amigo de una cantante de reguetón muy famosa”, expresó Yina inicialmente, haciendo referencia a su cercanía con Karol G. “Yo se los aseguro que no creo que la Epa se ponga a decir ese tipo de cosas tan graves sin tener pruebas y que de pronto la puedan demandar”, afirmó.

Tras el revuelo que causaron estas declaraciones, La Jesus respondió con un comunicado que se publicó en sus historias instantáneas. En este rechazó las acusaciones de Yina y Epa Colombia, saliendo en defensa de Gamboa y afirmando que “se sustentan únicamente en un caso de difamación, falsedades y suposiciones irresponsables”.

La Jesuu rechazó los señalamientos de Epa Colombia y Yina Calderón con un comunicado en el que etiquetó a Daiky Gamboa - crédito @lajesuu/Instagram

Más adelante, el documento se divide en tres puntos en los que precisa que en los más de cinco años que La Jesuu y Gamboa vienen trabajando juntos “no ha existido ni existe entre nosotros ningún tipo de conflicto relacionado con aspectos financieros u otros asuntos de similar naturaleza”.

En cuanto a su relación personal, la influenciadora afirmó que en el tiempo que se ha relacionado con él “he podido dar fe de la honestidad y transparencia de lo que juntos hemos llevado a cabo, siendo consciente de su integridad, honestidad y lealtad”.

En el tercer y último punto rechazó lo que calificó como “afirmaciones irresponsables que, sin prueba alguna, buscan dañar la reputación y el buen nombre de una persona íntegra”, añadiendo que con las palabras de Yina y Daneidi “ponen en riesgo su seguridad e integridad física”. En la comunicación se confirmó que los equipos jurídicos de Daiky y La Jesuu “han iniciado las gestiones pertinentes para emprender las acciones legales y correspondientes”.

No conforme con el comunicado, la creadora de contenido subió un video poco después en el que reafirmaba lo dicho anteriormente. “¿Cómo así que Daiky me va a robar más de 1.000 millones de pesos ¡Jamás! ¡Ni un solo centavo!”, expresó inicialmente. “Nosotros como amigos nunca hemos cruzado tan siquiera una transacción. Vamos a cenar, de paseo, de viaje, lo que sea. Paga él, pago yo, invita él, invito yo, o cómo sea. Ni siquiera a eso hemos llegado”.

También tuvo algo que decir directamente a Epa Colombia por sus comentarios. “Perfectamente ella más que cualquier otra persona lo sabe. Fue mi amiga y sabe cómo funciono yo y cómo funcionan las personas están alrededor. Que ella se mande esos disparates me impacta muchísimo”, indicó.

La creadora de contenido se pronunció en sus redes sociales sobre los comentarios de Epa Colombia contra el DJ - crédito @lajesuu/Instagram

Hasta el momento Daiky Gamboa no se ha pronunciado sobre los señalamientos. En cambio sí lo hizo sobre la crisis política en Venezuela, debido a las dudas que dejó el escrutinio en favor de Nicolás Maduro y el rechazo internacional que generó.

“Desde mi posición privilegiada lo único que puedo hacer es desear que todo salga a su favor, enviarles mi fuerza y acompañarlos en espíritu en su lucha por la libertad, recordarles que por larga que parezca ninguna dictadura se queda para siempre y que los ojos del mundo entero están puestos en ustedes hoy y siempre”, escribió en sus historias instantáneas.