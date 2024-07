Este es el preocupante panorama de secuestros en Jamundí: van cinco casos en un mes

Ya son cinco los casos de secuestro en Jamundí - crédito - crédito Freepik - Redes sociales

El secuestro está tomando mayor fuerza en el país, principalmente en regiones donde el impacto del conflicto armado no era tan evidente. Esa es la delicada situación que se vive en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca) donde, además de los atentados terroristas que ya se han cobrado víctimas, se presenta también un aumento de casos de secuestro de civiles.

El último caso reportado se conoció el martes 30 de julio contra una mujer de 71 años, Marta Lucía Granada Chaparro, que fue secuestrada el viernes 26 del mismo mes en la finca Honduras, en la vereda Puente Vélez.

El rapto se produjo a raíz de una llamada en la que le indicaron a la mujer que desconocidos estaban invadiendo un predio en esa zona del municipio. En compañía de su esposo, se dirigió al lugar, pero esto en realidad habría sido una emboscada, pues el vehículo en el que se desplazaban fue interceptado por cerca de cinco sujetos armados que se la llevaron. Desde entonces, no se sabe de su paradero.

“A la fecha no hemos recibido ninguna llamada, no sabemos su estado, no sabemos nada. Es por ello que recurro a ustedes para que, por favor, me colaboren y yo pueda obtener información de mi mamá”, indicó Pablo García Granada, hijo de la mujer, a El Tiempo.

Este hecho se sumaría a una cadena de secuestros que se vienen ejecutando desde principios de julio de 2024. La denuncia fue realizada por un grupo de defensores de derechos humanos y familiares de al menos otros cuatro secuestrados al medio citado. Indican que la situación es tan delicada que temen que si se hace público el caso, es posible que atenten contra la vida de sus familiares en cautiverio.

“Las familias no han hecho públicos estos secuestros, no han acudido a medios de comunicación. Al filtrarse esa información, hay riesgo de que asesinen a estas personas. La preocupación es que maten a la gente”, afirmaron al medio mencionado y añadieron que ya se está trabajando en una mesa conjunta para lograr la liberación de las víctimas.

Los primeros casos reportados ocurrieron el 8 y 10 de julio. Del primero, se sabe que es el dueño de una arenera ubicada en el corregimiento de Timba (Valle del Cauca), específicamente en la vereda La Berta.

De acuerdo con el medio, se trata de un ingeniero, dueño de una arenera, que hacia las 12:30 del mediodía fue raptado por sujetos armados que lo subieron a un vehículo que era “escoltado” por un motociclista hacia el municipio de Suárez (Cauca). Por el rescate de la víctima piden $1.000 millones; además, se han reportado intimidaciones con la quema de maquinaria de la fábrica.

El segundo caso, según conoció el medio citado, sería el de un empresario colombo-estadounidense que fue secuestrado en el sector de Puente Vélez, donde se vivió la misma situación con Granada Chaparro; sin embargo, esto ocurrió en la finca Balneario Tolima. Por el ciudadano también solicitan una alta suma de dinero para su liberación. En esta situación, el hombre se encontraba en el inmueble cuando fue sacado violentamente por ocho delincuentes con pasamontañas y fuertemente armados que lo llevaron sin rumbo conocido.

Pese a que el Ejército Nacional afirmó que se trataba de un turista, lo que pudo conocer el medio reseñado es que en realidad serían dos hombres que practicaban senderismo en el sector de Ampudia, hacia las 3:00 p. m. del 19 de julio, cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

La situación de orden público en el Valle del Cauca, especialmente en Jamundí, ha prendido las alarmas y generado una amplia preocupación en sus habitantes, pues algunas zonas del municipio se han convertido prácticamente en pueblos fantasmas por los constantes hostigamientos de grupos armados que operan de manera descarnada.