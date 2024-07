Miles de venezolanos en Colombia regresan a casa para votar en elecciones de 2024

Muchos venezolanos ven con gran expectativa y esperanza las elecciones que se van a celebrar en Venezuela - crédito Alexandre Meneghini/Reuters

Miles de venezolanos que residen en Colombia han decidido regresar a su país para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales de 2024.

La movilización es visible en las terminales de transporte y aeropuertos de Bogotá y otras ciudades, donde los migrantes se preparan para este evento determinante, que tendrá lugar en cuestión de horas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Noticias Caracol ha documentado la situación y relata cómo muchas personas han decidido hacer el viaje a Venezuela pese a las adversidades. Se trata de miles de personas que tienen su esperanza puesta en estas elecciones de este fin de semana en Venezuela, y es que pesar de las distancias y las complicaciones logísticas, el deseo de votar es fuerte entre los venezolanos.

En la Terminal de Transportes de Bogotá, la expectativa es palpable, pues se evidencia un gran número de venezolanos que buscan llegar al vecino país para ejercer su derecho al voto.

Según una mujer entrevistada en la terminal, la prioridad es clara: “El mensaje es compartir el estado de Whatsapp, acompañar en manifestaciones, pero sobre todo, la prioridad es ejercer el voto”. Así, los venezolanos buscan un cambio tangible en la política de su país.

Según los venezolanos su objetivo es poder ingresar al país para ejercer su derecho al voto ya que los trámites en otros países están complicados - crédito EFE

Entre las innumerables historias de determinación destaca la de Simón, un venezolano que se encontraba en el aeropuerto de Bogotá en espera de la confirmación para su viaje. Según él, “voy a viajar como sea, ya averigüé que hay viajes para la frontera para Cúcuta, estamos esperando la confirmación de si podemos pasar o no. Pero estamos decididos; después de veinte años, nuestra única arma para contrarrestar este régimen es ir a votar.”

Las dificultades no solo abarcan el trayecto de vuelta a Venezuela, sino también el proceso de registro para votar. Un hombre entrevistado en el consulado venezolano en Bogotá explicó: “El proceso de registro no fue fácil, porque a muchos les exigían tener el pasaporte vigente, algo costoso y tardado para un país con un sueldo de cinco o diez dólares, mientras que un pasaporte cuesta doscientos dólares ”. Lo cual convierte a la economía en uno de los principales obstáculos.

Otra ciudadana, que residió en Bogotá durante cinco años, relató su experiencia: ”Llegué hace una semana, me vine en autobús porque quiero ejercer mi voto, ya que no me pude inscribir en Bogotá. Le debo este voto a todos esos caídos que son los verdaderos héroes de Venezuela”. La distancia y el costo no detuvieron a esta mujer en su misión de votar.

Además, algunos ciudadanos enfrentaron el cierre de consulados en otros países vecinos, como Ecuador. Ejemplo de ello es una mujer que tuvo que viajar hasta Bogotá únicamente para obtener una prórroga para su pasaporte. “No puedo votar en Venezuela porque no estoy inscrita, entonces me vine a Bogotá desde Ecuador solo para una prórroga, pero la expectativa es que saquen a Maduro de una vez”, comentó.

En víspera de las elecciones, los venezolanos ven con esperanza los comicios. De hecho, un ciudadano en Bogotá expresó con vehemencia: “Queremos una Venezuela de antes, Maduro tiene que entender que ya de verdad no lo queremos. Nosotros estamos pasando por una situación nunca antes vista y de verdad pedimos justicia y libertad”.

La situación fronteriza

Venezuela decidió cerrar la frontera terrestre con Colombia durante las elecciones con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público. Esta medida, según el Ministerio de Defensa de ese país, busca prevenir posibles disturbios, controlar la migración irregular y evitar la injerencia de actores externos en el proceso electoral. De acuerdo a las autoridades, este cierre se llevará a cabo con un enfoque en la protección de los derechos de los ciudadanos.

“Se cierra con el objeto de resguardar la inviolabilidad de las fronteras y prevenir actividades de personas que pudiesen representar amenazas a la seguridad de la República Bolivariana de Venezuela con motivo a la Elección Presidencial del próximo 28 de julio de 2024″, indica el comunicado.

Según Venezuela la frontera estará cerrada desde el 26 de julio hasta el 29 de julio - crédito EFE/ Ministerio de Comercio de Colombia

Esta decisión fue tomada, según ese país, tras un análisis exhaustivo de las amenazas potenciales que podrían comprometer la integridad del proceso electoral. De acuerdo con informes difundidos por las autoridades, el cierre de la frontera es una estrategia preventiva frente a situaciones que podrían afectar negativamente la jornada electoral.

Durante el período de cierre, se implementarán estrictos controles de seguridad en los puntos fronterizos más críticos. Las fuerzas de seguridad de ambos países estarán desplegadas para asegurar que no haya violaciones a la medida establecida.

Por otro parte, se garantizarán corredores humanitarios para casos de emergencia y situaciones humanitarias que requieran traslado urgente. Las autoridades han trabajado en planes de contingencia para asegurar que los servicios esenciales no se vean interrumpidos durante el cierre de la frontera.