Francisca Estévez reveló la razón por la que cortó los vínculos con su padre: “Fue violento con mi mamá”

Francisca Estévez, la joven protagonista de La primera vez, contó la verdad detrás de su decisión de alejarse de su padre con el que no se habla desde que tiene 7 años de edad: “Él estaba en las drogas y hacía un montón de cosas incorrectas”.

La exparticipante de Masterchef Celebrity sintió que estaba en la mitad del conflicto de sus padres, así que decidió ponerse del lado de su mamá, la también actriz Bibiana Navas, y al de hoy no se habla con su progenitor. “Mi mamá fue víctima de abuso y violencia por parte de mi papá”.

El apellido de Francisca Estévez, su residencia en Estados Unidos y el hecho de que presuma a su mamá en redes sociales hace que a la joven actriz le pregunten frecuentemente por la relación que lleva con su padre, de quien se tienen pocos detalles.

En una reciente entrevista que la joven modelo concedió en el podcast de Las Sandoval reveló las razones por las que se alejó del hombre que le dio la vida y al día de hoy no se habla con él, pues su relación es nula.

“Mi mamá fue víctima de abuso y violencia por parte de mi papá, quien estaba en las drogas y hacía un montón de cosas (...) Entonces, como hija que defiende a la mamá, yo estaba en la mitad del conflicto de ambos y yo era muy pequeña, entonces no entendía”, reveló Francisca en conversación con Alejandra y Valeria Sandoval.

De acuerdo con lo expresado por la joven actriz no tiene ningún reparo en hacer público su pasado, sin embargo, aceptó que si tiene pendiente acudir a terapia para superar traumas causados por la ausencia paterna durante su crianza. Pues afirmó que esos episodios continúan afectando sus relaciones amorosas. “Identifiqué que siempre estoy buscando la aprobación de los hombres y mis novios”, confesó la actriz.

¿Quién es el papá de Francisca Estévez?

El padre de la joven que protagonizó La nieta elegida del canal RCN, es un modelo cubanoamericano. Según compartió Bibiana Navas, actriz recodada por su papel de Lidia en la primera temporada de Pedro el escamoso, la relación entre la actriz y el modelo avanzó rápido, tanto, que a los seis meses le pidió que se casaran. Se fueron a vivir a Estados Unidos:

“Me enamoré yo del tal modelo (...) este muchacho me dice: ‘casémonos’, entonces a mí me pareció una ‘chocoaventura’ (...) Nos casamos en jean y camiseta blanca, a escondidas de la mamá”, recordó la artista en entrevista con el programa Se dice de mí de Caracol Televisión.

“Él tenía problemas con las drogas (...) me empiezo yo a dar cuenta de que algo estaba pasando (...) yo veía unos problemas como graves ahí (...) tenía como un desorden de personalidad, tenía problemas de agresividad (...) empiezo yo a ver todo esto y digo ‘no’ (...) entonces decido irme a Los Ángeles con mis dos hijos”, contó Bibiana confirmando la versión de su hija.

La última vez que Francisca habló con él tenía 7 años de edad, desde entonces no lo vovilió a ver. “Yo nunca he tenido problema en contar esta parte de mí, pero tampoco he ido a terapia para tratar esto”, añadió.

La confesión de la actriz de 21 años de edad dejó varias revelaciones sobre su vida sentimental, la cual comentó que se ha visto afectada como consecuencia de su pasado.

“Siento que no tener una figura paterna a uno lo descuadra en otros aspectos de la vida, como en las relaciones amorosas, que a mí se me complican mucho. Inconscientemente, yo siempre estoy buscando la aprobación de los hombres (...) Hay algo que yo nunca he contado es que tuve una relación que pudo haber sido muy violenta, estuvo a nada de que algo hubiera pasado. Llegamos al punto en que me amenazó y me dijo un montón de cosas”, concluyó.