Critican a Luisa Fernanda W por comentar una foto de Ángela Aguilar después de que se conociera que se casó con Christian Nodal

Un evento que se ha robado la atención de las redes sociales y generado una ola de comentarios es la presunta boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Al parecer los artista se casaron en ceremonia privada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Amacuzac, Morelos (México). Las imágenes de la boda comenzaron a circular en redes sociales como X y Tiktok, y muestran detalles del evento y a algunos de los invitados.

El cantante Pepe Aguilar, padre de Ángela, fue visto acompañándola al altar. Entre los asistentes destacados se encontraban Carin León, Marco Antonio Solís y Marc Anthony.

El evento ha sido el centro de atención en las redes sociales debido a los comentarios divididos; algunos internautas no creen la veracidad de las fotos viralizadas y continúan debatiendo sobre la boda que sucedió a tan solo semanas de haberse confirmado oficialmente la relación de los cantantes.

A pesar de que la influencer colombiana Luisa Fernanda W no asistió a la supuesta boda, comentó un video de la cantante en la que muestra su gira y agradece a sus fanáticos con las palabra: “Divina” y esto generó una de reacciones negativas puesto que algunos usuarios dicen que la empresaria apoya a Aguilar, y otros le advierten que tenga cuidado con su pareja Pipe Bueno debido a que se conocen y son colegas.

“Imagínate una bandida con otra bandida 🤣”; “Que no la vea Pipe por qué la pone a perder jajaja”; “Es amiga de tu esposo no valla hacer fan de tu relación Luisa 😂”; “Ella es fan de esa relación con Cristian no lo ves 😂”; “Que miedo 😨”; “Un poco de dignidad mamita y amor propio 🤦🏻‍♂”, son algunas reacciones del comentario realizado por la creadora de contenido.

La noticia de la relación entre Nodal y Aguilar fue confirmada el 10 de junio en una entrevista con la revista HOLA!. En dicha entrevista, ambos revelaron que estaban “reescribiendo su historia de amor”, lo que dejó claro que ya habían tenido una relación en el pasado. Desde entonces, la pareja ha sido objeto de críticas por la rapidez con la que han avanzado en su relación, especialmente después de que Nodal se separara de su ex pareja, Cazzu.

El cantante mexicano se pronunció en redes sociales para aclarar las críticas de infidelidad y dejar claro que su noviazgo con la artista argentina había terminado semanas antes de iniciar su relación con Aguilar: “Bueno mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron de que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación... por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto”, explicó el cantante.

Nodal desmintió las acusaciones de infidelidad: “Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible”, declaró. Añadiendo que “en esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad”.

Ángela Aguilar, de 20 años, lució un vestido blanco con la espalda descubierta y una falda larga estilo lápiz durante la ceremonia civil en Morelos. La noticia de esta boda fue confirmada por la periodista María Luisa Valdés Doria, que publicó una imagen de Ángela caminando en un jardín en Tequesquitengo, Morelos. La información sobre el evento aumentó debido a la reciente visita de la pareja a Europa, donde recibieron una bendición del Papa Francisco, lo que intensificó los rumores de una posible boda.

El periodista Armando Gallegos también confirmó el enlace a través de su cuenta de Facebook, escribiendo: “Confirmado. ¡Ángela Aguilar y Nodal se están casando por lo civil en Morelos! ‘Ángela Aguilar y Nodal se están casando’, es lo que gritan en un pueblo de Morelos donde se encuentra la hacienda sede del matrimonio. Gente que transportó a familiares del cantante aseguró a los pobladores que Christian Nodal está dándole el sí a su novia Angelita Aguilar, en compañía de sus respectivos padres. Marc Anthony es uno de los pocos invitados de la pareja”.